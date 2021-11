Znani gostitelji rokometnih EP 2026 in 2028

Evropska rokometna zveza (EHF) je določila gostitelje velikih turnirjev za leti 2026 in 2028. Žensko evropsko prvenstvo 2026 bo v Rusiji, moško istega leta pa bodo gostile Danska, Švedska in Norveška. Leta 2028 pa bodo slednje tri države gostile žensko EP, moško pa bo v Španiji, Portugalski in Švici, je EHF zapisala v sporočilu za javnost.

Na 14. kongresu na Dunaju so razkrili, da bo žensko EP 2026 med 3. in 20. decembrom, in sicer na treh prizoriščih v Sankt Peterburgu in Moskvi, kjer bo tudi konec prvenstva.

Moško EP 2026 bo med 15. januarjem in 1. februarjem. Tekme bodo gostili Koebenhavn, Herning, kjer bodo tudi odločilni boji, Aarhus, Kristianstad, Malmö, Stavanger, Trondheim, Bergen in Oslo.

Leta 2028 se bodo moški za naslov borili med 13. in 30. januarjem. Tekme bodo v Lizboni, Baslu, Lozani, Zürichu, Valencii, Barceloni in Madridu. Potencialni gostitelji zadnjih tekem prvenstva so dvorana Palau St. Jordi v Barceloni ter stadiona Wanda Metropolitano in Santiago Bernabeu v Madridu.

Ženske pa se bodo 2028 merile med 30. novembrom in 17. decembrom, in sicer v Stavangerju, Trondheimu, Bergnu, Oslu, kjer bo tudi zaključek, Koebenhavnu, Herningu, Aarhusu, Helsingborgu in Göteborgu.

