Znana polfinalna para rokometne lige prvakov

V avstrijski prestolnici so danes opravili žreb polfinalnih parov za zaključni rokometni turnir evropske lige prvakov, ki bo 12. in 13. junija v Kölnu. Polfinalna para sta Barcelona - Nantes in PSG - Aalborg.