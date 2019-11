Zdesetkane rokometašice ostajajo pri istih ciljih

Slovenske rokometašice so že na uvodu sklepnih priprav za svetovno prvenstvo doživele kar nekaj kadrovskih pretresov. Po Barbari Lazović, ki je nazadnje dres s slovenskim grbom oblekla na evropskem prvenstvu na Švedskem 2016, se je reprezentančnemu nastopu odpovedala tudi novopečena Slovenka Elizabeth Omoregie.

Uroš Bregar Foto: Grega Valančič/Sportida

Selektor dva dneva pred odhodom ostal brez Alje Varagić

Slovenski selektor Uroš Bregar je dva dneva pred odhodom na Japonsko ostal še brez v tej sezoni zelo vroče Alje Varagić, ki si je poškodovala koleno na tekmi lige prvakinj med Krimom Mercatorjem in švedskim Sävehofom.

"Z Barbaro in Elizabeth sem v dobrih odnosih, a dejstvo je, da se obe igralki ne vidita več v slovenski reprezentanci. Odločitev Barbare mi je razumljiva, saj njen mož trenutno igra rokomet v Južni Koreji in praktično sama skrbi za otroka v Podgorici. Nekoliko težje razumem odločitev Elizabeth, a sumim, da je pri njej finančni motiv trenutno močnejši od igralskega," je v zvezi z Lazovićevo in Omoregiejevo dejal Bregar.

V rokometnem zakulisju so namreč že zaokrožile govorice, da v Atenah rojeno 22-letno Omoregiejevo, med letoma 2015 in 2017 nekdanjo reprezentantko Bolgarije, v svojih vrstah želi videti romunska izbrana vrsta, ki je po finančni plati veliko močnejša od slovenske.

Bregarjeve izbranke so pred enim tednom odpotovale na Japonsko, konec preteklega tedna pa v Tokiu odigrale tri pripravljalne tekme. Najprej so remizirale z Japonkami (28:28), nato premagale Brazilke s 33:29, na zadnji tekmi pa izgubile proti aktualnim svetovnim in evropskim prvakinjam, Francozinjam, z 21:33.

Ne glede na težave cilji ostajajo nespremenjeni

Slovenske rokometašice se bodo na svetovnem prvenstvu med 30. novembrom in 15. decembrom v skupinskem delu pomerile z izjemno močnimi Norvežankami in Nizozemkami, ki so ene glavnih kandidatk za sam vrh, njihova usoda pa bo najbrž znana šele po tekmah s Kubankami, Angolkami in Srbkinjami.

S Srbkinjami, ki bodo na Japonskem nastopile brez svoje prve zvezdnice in slovenskim ljubiteljem rokometa dobro znane Andree Lekić, se bodo pomerile prav v zadnjem in najbrž odločilnem krogu.

"Ne glede na vse kadrovske težave naši cilji ostajajo nespremenjeni. Želimo se uvrstiti v drugi del tekmovanja, čeprav je naša skupina ena najbolj zahtevnih. Veselim se uvodnih dveh tekem proti Nizozemski in Norveški, prilagoditev na njihovo izjemno hitro igro bo za nas zagotovo zahtevna izkušnja, nato pa nas čakajo še odločile tekme z Angolkami, Kubankami in Srbkinjami. Upam, da bomo tudi na tem prvenstvu premagali eno veliko rokometno ime, tako kot nam je to uspelo na preteklih tekmovanjih na Švedskem ter v Nemčiji in Franciji," je cilje na SP razgrnil Bregar.

Tjaša Stanko: Želim si, da bi naša reprezentanca znova prikazala igre iz nekaterih preteklih velikih tekmovanj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tjaša Stanko: Vsi bomo strmeli k temu, da na vsaki tekmi prikažemo to, kar znamo

"Želim si, da bi naša reprezentanca znova prikazala igre iz nekaterih preteklih velikih tekmovanj. Svetovno prvenstvo na Japonskem bo zaradi zgoščenega urnika izjemno naporno, a menim, da ima naša ekipa dovolj dobrih igralk in da bomo vsi strmeli k temu, da na vsaki tekmi prikažemo to, kar znamo," je dodala reprezentantka Tjaša Stanko.

"Pred nami je četrto zaporedno tekmovanje na največji mednarodni sceni in naše prvo veliko na azijskih tleh. Ne zgodi se vsak dan, da odpotuješ na Japonsko, zato je vznemirjenje toliko večje. Tam nas bodo čakale težke tekme in zahtevna naloga. Na vsake tekmice se bo treba dobro pripraviti in nato prikazati največ, česar bomo sposobne. Želja in cilj sta, da se prebijemo v drugi del," je pred SP dejala Nina Zulić.

Slovenske rokometašice so do zdaj že petkrat nastopile na svetovnih prvenstvih. Najboljši rezultat so dosegle na Hrvaškem leta 2003, kjer so zasedle osmo mesto.

V Italiji so 2001 osvojile deveto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., v svojem premiernem nastopu v Nemčiji 1997 pa 18. mesto.