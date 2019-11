Svetovne prvakinje premočne, Slovenkam drugo mesto v Tokiu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ana Gros (na sliki) in Tjađša Stanko sta bili najboljši strelki na turnirju, na katerem je slovenska reprezentanca remizirala z Japonsko, premagala Brazilijo in izgubila s Francijo.

Ana Gros (na sliki) in Tjađša Stanko sta bili najboljši strelki na turnirju, na katerem je slovenska reprezentanca remizirala z Japonsko, premagala Brazilijo in izgubila s Francijo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na tretji tekmi pripravljalnega turnirja pred svetovnim prvenstvom na Japonskem izgubila proti aktualnim evropskim in svetovnim prvakinjam Francozinjam z 21:33 (9:15). Izbranke Uroša Bregarja so turnir v Tokiu končale na drugem mestu, z eno zmago, enim neodločenim izidom in enim porazom.