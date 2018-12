Začenja se boj za odličja

V prvem polfinalu si bosta nasproti stali reprezentanci Rusije in Romunije. Romunke so na zadnji tekmi drugega dela doživele hud udarec, saj se je v končnici srečanja proti Madžarski poškodovala prva zvezdnica romunske izbrane vrste Cristina Neagu, ki zaradi poškodbe kolena najverjetneje ne bo mogla nastopiti v polfinalu. Romunke bi z uvrstitvijo v finale že postavile najboljši rezultat na evropskih prvenstvih, kjer so bile do zdaj najboljše leta 2010, ko so osvojile tretje mesto. Olimpijske prvakinje Rusinje bodo šestič nastopile v polfinalu. Na petih polfinalih so bile uspešne le enkrat.

Zvečer obračun Francozinj in Nizozemk

Francija se bo v drugem polfinalnem obračunu pomerila z Nizozemsko. Domačinke so se uvrstile že v svoj četrti polfinale na evropskih prvenstvih, a so bile do zdaj na vseh treh neuspešne. Na drugi strani so se Nizozemke enkrat že pomerile v polfinalu, pred dvema letoma so se na Švedskem uvrstile v veliki finale. V medsebojnih obračunih so uspešnejše Francozinje, ki v skupnem seštevku zmag in porazov vodijo z devet proti šest. Na zadnjem medsebojnem srečanju leta 2016 v skupinskem delu EP so bile boljše Nizozemke. Ekipi sta na tem prvenstvu prejeli daleč najmanj zadetkov. Francozinje so jih na šestih tekmah prejele 118, Nizozemke pa 126.

Tekma za 5. mesto:

14.00 Švedska - Norveška



Polfinale:

17.30 Rusija - Romunija

21.00 Nizozemska - Francija

Tekma za tretje mesto bo na sporedu v nedeljo ob 14. uri, finale pa ob 17.30. Najboljše tri reprezentance si bodo priigrale vstopnico za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto na Japonskem.