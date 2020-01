Z najboljšo reprezentančno predstavo kariere se je približal sanjam #video

Slovenski rokometaši so po zmagah nad Poljaki, Švedi in Švicarji v skupinskem, zmagovito začeli tudi drug del prvenstva stare celine. V slovenski izbrani vrsti je bil še posebej razpoložen Dean Bombač, ki je bil proglašen tudi za igralca tekme. "Najprej bi rad čestital vsem fantom. To zmago bi rad posvetil svoji družini in konec koncev tudi celi Sloveniji, naj še naprej stojijo z nami in verjamejo v nas. Kakorkoli se bo razpletlo, moramo stati skupaj. Mislim, da sem na današnji tekmi jaz najbolj užival. Ljubomir Vranješ in Uroš Zorman opravljata vrhunsko strokovno delo, Žan Rant Roos in Rudi Slobodnik nas neprestano pripravljata ter smo pri njih na masažah in terapijah. Čestitam tudi vsem drugim fantom v naši ekipi," po tekmi zadovoljstva ni skrival Primorec.

Dean Bombač je bil proti Islandiji nezaustavljiv. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"To je verjetno moja najboljša tekma v reprezentanci in vesel sem, da je prišla v pravem trenutku. Gremo korak za korakom, zdaj nas čakajo Madžari. Gremo našim sanjam naproti. Dve točki sta pomembni, to tekmo pa je treba čim prej pozabiti, zdaj pa nas čaka naslednja težka preizkušnja z Madžari," je še dodal rokometaš madžarskega Pick Szegeda.

Odlično partijo tako kot na celotnem prvenstvu, je tudi tokrat pokazal vratar Klemen Ferlin, ki je na koncu zbral petnajst obramb. "Dobro smo se pripravili na to tekmo. V obrambi smo začeli dobro, nato pa smo nekoliko popustili. V drugem polčasu smo se spet zbrali in odigrali odlično v obrambi, s čimer smo si ustvarili tudi priložnosti v napadu. Pametno smo narekovali ritem igre in tekmo pripeljali do konca," je bil po tekmi zadovoljen Ferlin.

"Močno smo si želeli zmage"

"Upam, da bomo nadaljevali v tem ritmu," pravi Mačkovšek. Foto: Reuters Tako kot na vsaki tekmi je vsakdo izmed igralcev, ki so stopili na igrišče, prispeval svoj delček v mozaik, ki je Slovencem zagotovili pomembni dve točki. "V napadu smo igrali zelo dobro, predvsem Dean je bil v svojem 'špilu'. A tudi obramba je bila na dokaj visoki ravni, tudi vratar Klemen Ferlin je bil spet zanesljiv, tako kot na minulih dvobojih. Upam, da bomo nadaljevali v tem ritmu. Zdaj nas čakajo Madžari. Verjamem, da imamo boljšo ekipo in jih bomo premagali," je po zmagi dejal Borut Mačkovšek.

Miha Zarabec je proti Islandcem dosegel tri zadetke. "V prvem polčasu smo zgrešili nekaj 'zicerjev', kar so Islandci izkoristili in nas ujeli. V drugem polčasu smo bili pri stvari, vse malenkosti v naši igri pa so pripomogle k novi zmagi. A najbolj pomembno je, da smo bili v glavah pripravljeni za boj in smo si močno želeli zmage," je po tekmi povedal Trebanjec.

Slovenski rokometaši so tako naredili nov korak v pravo smer za uvrstitev na enega od treh aprilskih kvalifikacijskih turnirjev za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Vranješevo četo zdaj čaka obračun z Madžari, nato pa še s Portugalci in Norvežani.

