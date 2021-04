Wiedererju nov mandat na čelu EHF

Wiederer je predsednik EHF od leta 2016, pred njim so bili na tem položaju Šved Stefan Holmqvist, Norvežan Tor Lian in Francoz Jean Brihault.

Así mismo, quiero dar la enhorabuena a Michael Wiederer por haber sido reelegido presidente de la @EHF_Activities para los próximos 4 años. #EHFCongress



Congratulations Michael Wiederer on being reelected president of the EHF for the next 4 years. pic.twitter.com/fBD11vmspX