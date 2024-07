Vse bodo naredile, da bodo dobro pripravljene za Pariz

Natanko 19 dni pred potjo v francosko prestolnico, Slovenke bodo tja odpotovale pet dni pred prvo tekmo, v soboto, 20. julija, je selektor Dragan Adžić zbral 20 izbrank. Te so bile sicer precej aktivne že v minulih tednih, ko so ob podpori reprezentančnega štaba opravljale individualne treninge. "Za nami so nekje štirje tedni trdega dela. Zdaj se vse začenja uradno. Dobro se zavedamo kaj nas čaka, kako malo dni nas še loči do odhoda v Pariz in kaj vse še moramo narediti na treningih," je na Rogli ob zboru misli strnila Tjaša Stanko.

Foto: RZS "Zdaj se v polni meri začenjajo taktične priprave. Verjamem, da si bodo dekleta v nekaj dneh povrnila prave občutke na igrišču. Pred pripravami so individualno dobro delale, na priprave vse prišle zdrave in bolje pripravljene kot na zadnjem testiranju telesne pripravljenosti, ki smo ga izvedli med sezono. Lahko smo zadovoljni," ob vnovičnem snidenju s svojimi varovankami zadovoljstva za RZS ni skrival črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Adžić.

"Po eni strani se sezona začenja, po drugi nadaljuje. Kar nekoliko smešna je ta situacija," je s prešernim nasmeškom na obrazu ob zboru dejala Maja Svetik in dodala: "Vesele smo, da smo ponovno skupaj. Imele smo nekaj časa, da si oddahnemo in zbistrimo misli. Zavedamo se, koliko nam vsem pomeni olimpijski turnir. Igralke smo zato skoraj celoten čas trenirale. Sedaj se gremo naprej. Pred nami je cilj, h kateremu od tega ponedeljka stremimo. Vse bomo dale, da bomo zanj kar najbolje pripravljene."

Foto: RZS Prvo polovico priprav v domovini bo ženska izbrana vrsta opravila a Rogli. Prvi ciklus priprav bo sklenila prihodnje torek, ko bo na isti lokaciji odigrala jutranjo pripravljalno tekmo z Madžarsko in se tako začela privajati na zgodnje termine tekem na OI.

Po dnevu premora in dnevu, namenjenemu predstavitvi slovenske olimpijske reprezentance v Kopru, bodo rokometašice gostovale v Györu in se tam še drugič pomerile z Madžarkami. Po prosti nedelji sledi tridnevni program z brazilsko reprezentanco. Z njo bodo Slovenke v Ljubljani najprej opravile dva skupna treninga, v sredo, 17. julija, ob 18.30 pa se bodo z njo na Kodeljevem pomerile še v pripravljalni tekmi.

Ob svojem krstnem nastopu na olimpijskih igrah se bodo Slovenke najprej pomerile z Dansko, nato pa bodo v skupinskem delu sledili še dvoboji proti Južni Koreji, Nemčiji, Norveški in Švedski. "Dekleta so prejela že precej materialov o tekmicah v Parizu, kjer bo najbolj pomembno, da bomo na tekmah zadržali raven energije, ki smo jo kazali na kvalifikacijskem turnirju v Neu Ulmu. Verjamem, da bomo vse skupaj na teh pripravah le še nadgradili," je dejal Adžić.