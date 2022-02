Vroče med Velenjčani in Trebanjci: "Ostaja grenak priokus."

V soboto bi moral biti v 14. krogu lige NLB na sporedu derbi med Gorenjem Velenje in Trimom Trebnje, a je tekma zaradi okužb v zasedbi Trebanjcev prestavljena. "V Rokometnem klubu Gorenje Velenje smo se v upanju na verodostojnost posredovanih dokazil strinjali s predlogom nasprotne ekipe o preložitvi tekme. Vsem okuženim igralcem RK Trimo Trebnje želimo hitro okrevanje in lahek potek bolezni," so danes sporočili iz ekipe slovenskih prvakov.

Čeprav je bilo zaradi koronavirusa v tej sezoni prestavljenih ogromno tekem, pa so v taboru Gorenja izrazili nekaj nestrinjanja z odločitvijo o prestavitvi tekme. "Kljub temu v našem klubu in v vsej rokometni javnosti ostaja grenak priokus, saj so v RK Trimo Trebnje kljub temu, da se je prestavitev prvenstva izvedla na njihovo pobudo, v terminu 4. 2. 2022, ko je bila prvotno načrtovana tekma z našo ekipo, organizirali prijateljsko tekmo in s tem po nepotrebnem v težek položaj spravili sebe in ogrozili varnost svojih igralcev ter s tem v še težji položaj spravili naš klub, ki ga v prihodnjih dneh čakajo pomembne tekme v državnem prvenstvu in odločilne tekme za uvrstitev med 16 najboljših ekip v EHF European League," so pri Velenjčanih zapisali v izjavi za javnost.

"A ne glede na vse dogajanje zadnjih dni puščamo za samo in se še naprej osredotočamo na svojo zgodbo, ki jo krasijo trdo delo, poštenje in borba na igrišču s spoštovanjem vseh pravil rokometne igre. Vsem navijačem se iskreno opravičujemo, da moramo že drugič prestaviti tekmo, ki jo nestrpno pričakujejo," so še dejali v velenjski ekipi, od koder so še sporočili, da so misli zdaj že povsem preusmerili proti naslednjim tekmam.