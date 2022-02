Z obračunom v Mariboru se vračajo slovenski prvoligaši

Po dolgem reprezentančnem premoru in v senci olimpijskih iger v Pekingu se vrača liga NLB. Drugi del prvenstva bosta z medsebojnim obračunom odprli ekipi Maribora Branika in Celja Pivovarne Laško.

Tekmovanje se bo zaradi trenutnih zdravstvenih razmer nadaljevalo prihodnji petek. Sledile bodo še tekme med zasedbama Urbanscapa Loke in Jeruzalema Ormoža, Kopra in LL Grosista Slovana, SVIŠ Ivančne Gorice in Ljubljane, Dobove in Slovenj Gradca 2011 ter Gorenja Velenja in Trima Trebnjega.

Liga NLB, 14. krog: Petek, 4. februar:

20.30 Maribor Branik - Celje Pivovarna Laško Petek, 11. februar:

18.00 Urbanscape Loka - Jeruzalem Ormož Sobota, 12. februar:

19.00 Koper - Grosist Slovan

19.00 Herz Šmartno - Riko Ribnica

19.00 Sviš Ivančna Gorica - Ljubljana

19.00 Dobova - Slovenj Gradec

20.30 Gorenje Velenje - Trimo Trebnje