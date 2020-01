Vranješ se je moral odločiti: Horžen namesto Kavtičnika

Proti Islandcem (16.00) bodo v slovenski vrsti zaigrali krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Igor Žabić in Kristjan Horžen, zunanji igralci Dean Bombač, Nejc Cehte, Jure Dolenec, Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Rok Ovniček in Miha Zarabec, krila Darko Cingesar, Blaž Janc, Tilen Kodrin in Mario Šoštarić ter vratarja Klemen Ferlin in Urh Kastelic.

Slovenija ima med drugim delom tekmovanja v skupini II možnost opraviti še eno menjavo. V čakalnici na Švedskem je desnokrilni igralec Gašper Marguč.

Dve menjavi bosta mogoči še v morebitni končnici.

Kapetan Jure Dolenec pravi, da se fantje zavedajo, da jim v nadaljevanju prvenstva ne bo lahko.

V nedeljo, 19. januarja, jih čaka Madžarska, nato pa po dnevu premora še Portugalska (21. januar) in dan pozneje Norveška.

Slovenija, Norveška in Madžarska bodo drugi del prvenstva začela z dvema točkama, Švedska, Portugalska in Islandija pa brez njih. Najboljši izbrani vrsti iz skupine II se bosta uvrstili v polfinale, tretjeuvrščena pa bo nastopila v tekmi za peto mesto. Vse tekme bodo v Stockholmu.

