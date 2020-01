Zavedajo se, da jim bo vse prej kot lahko

Slovenska rokometna reprezentanca bo danes začela nastope v drugem delu letošnjega evropskega prvenstva. Brezhibni Slovenci, ki so prvi del končali s tremi zanesljivimi zmagami, se bodo po selitvi iz Göteborga v Mälmo danes ob 16. uri udarili z Islandijo, ki se tako kot Slovenci še vedno bori tudi za uvrstitev na olimpijski kvalifikacijski turnir. "S prvim neposrednimi tekmeci za olimpijske kvalifikacije se bomo pomerili že danes in bilo bi zelo pomembno, da zmagamo," meni Jure Dolenec.

Slovenska rokometna reprezentanca je sanjsko odprla evropsko prvenstvo. Prvič po 14 letih so slovenski rokometaši v prvem delu prvenstva ostali stoodstotni. Varovanci Ljubomirja Vranješa se bodo v drugem delu srečali naprej z Islandijo, nato pa še z Madžarsko, Portugalsko in na koncu še z Norveško. Za veliki presenečenji sta poskrbeli Francija in Danska, ki sta se poslovili že po prvem delu prvenstva. Kljub temu slovenske izbrane vrste, ki je v drugi del prenesla dve točki, ne čaka lahko delo.

Ljubomir Vranješ je pripravljen na boj z Islandci. Foto: Reuters

"Islandija ima v svojih vrstah Arona Palmarassona, brez dvoma enega najboljših rokometašev na svetu, ki si skupaj z drugimi soigralci zasluži izjemno veliko spoštovanja. Nanj se moramo temeljito pripraviti, a tudi na druge njihove igralce. Alexander Pettersson, Gudjon Sigurdsson in še nekateri imajo ogromno izkušenj, v njihovih vrstah pa so tudi številni mladi igralci, kar so Madžari znali izkoristiti. Tudi mi bomo skušali poiskati njihove slabe točke," je pred današnjo tekmo dejal selektor Vranješ, ki se izjemno analitično loteva vsakega tekmeca na tem prvenstvu.

Spored slovenskih tekem v drugem delu (Malmö):



Petek, 17. januar:

16.00 Slovenija – Islandija



Nedelja, 19. januar:

16.15 Slovenija – Madžarska



Torek, 21. januar:

16.00 Slovenija – Portugalska



Sreda, 22. januar:

18.15 Slovenija – Norveška

Jure Dolenec: Najpomembnejša je vsaka naslednja tekma

Slovenski rokometaši so prvi del končali s stoodstotnim izkupičkom. Foto: Reuters Islandci so v prvem delu ugnali Dance (31:30) in Ruse (34:23), na zadnji tekmi pa so morali po velikem mrku v drugem polčasu priznati premoč Madžarski (18:24). "Naša skupina je zelo varljiva, pred začetkom turnirja je ni nihče pričakoval. A vse te reprezentance so izločile Dansko in Francijo, kar priča o njihovi kakovosti in dobri pripravljenosti. V drugem delu bo treba igrati še na višji ravni kot v prvem," je uvodoma dejal Jure Dolenec, ki bo po poškodbi Vida Kavtičnika do konca turnirja nosil kapetanski trak.

"S prvimi neposrednimi tekmeci za olimpijske kvalifikacije se bomo pomerili že danes in bilo bi zelo pomembno, da zmagamo. V tem primeru bi Islandcem ušli na štiri točke, pa še boljši bi bili v medsebojni tekmi. Če želiš doseči vrhunski izid na velikem tekmovanju, potem je najpomembnejša vsaka naslednja tekma. V našem primeru je to Islandija, šele nato bomo razmišljali o drugem tekmecu," je še dodal Škofjeločan.

Cingesar že skoraj povsem nared

Če v slovenski izbrani vrsti ne morejo več računati na pomoč Kavtičnika, pa se po poškodbi na prvi tekmi počasi vrača krilni igralec Darko Cingesar, ki bo v kratkem znova v popolni pripravljenosti. "Naredili bomo vse, da osvojimo dve točki proti zahtevnemu tekmecu. Islandska igra sloni na Palmarssonu. Če ga bomo zaustavili, ponovili našo obrambno predstavo iz prvega dela ter izrabili našo hitrost, potem bomo blizu novemu paru točk," je dejal Cingesar.

Darko Cingesar bo morda zaigral že na tekmi z Islandijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najboljši ekipi skupine bosta napredovali v polfinale, tretjo pa čaka boj za peto mesto. Končna razvrstitev bo še kako pomembna za kovanje olimpijskih sanj. Po izpadu Danske je jasno, da bodo neposredno mesto na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu prejeli novi prvaki, dve vstopnici pa sta prosti še za nastop na enem izmed treh kvalifikacijskih turnirjev. Tja so že uvrščene Nemčija, Norveška, Švedska, Hrvaška in Španija, ki na tem evropskem prvenstvu še vedno ostajajo v boju za najvišja mesta, ter že izpadla Francija. Na drugi strani tako v boju za prosta mesta ostaja sedem držav – Avstrija, Češka, Belorusija, Madžarska, Slovenija, Portugalska in Islandija.

