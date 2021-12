Vranješ izbral kandidate za EP, med njimi tudi šest novincev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši, uvrščeni na seznam kandidatov, predstavljajo nabor imen, iz katerega bo selektor izbral reprezentante, ki bodo prejeli vabilo na priprave pred prvenstvom stare celine, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije. Evropsko prvenstvo se bo za Slovence začelo 13. januarja z dvobojem s Severno Makedonijo, pred odhodom v Debrecen pa se bodo izbranci Ljubomirja Vranješa pomerili še s Hrvaško (29. decembra) in Italijo (5. in 7. januarja).

Sekstet še brez uradnega članskega nastopa

Na seznamu reprezentančnih kandidatov najdemo šest novicev, ki še nimajo uradnega nastopa za reprezentanco na članski ravni. To so Staš Slatinek Jovičič, Tilen Sokolič, Timotej Grmšek, Uroš Miličevič, Jernej Drobež in Tadej Kljun, ki je z državnim moštvom že treniral na zadnji reprezentančni akciji v novembru. Število igralcev, ki v sezoni 2021/22 branijo barve klubov v Ligi NLB, dopolnjujejo Celjani Vid Poteko, Miljan Vujović, Tilen Kodrin, Tadej Mazej in Matic Suholežnik, Slovenjgradčan Vid Levc ter vratar Gorenja Velenja Aljaž Panjtar.

Tadej Kljun je z državnim moštvom že treniral na zadnji reprezentančni akciji v novembru. Foto: Sportida

Med čuvaji mreže so si uvrstitev na seznam selektorja prislužili tudi Jože Baznik, Klemen Ferlin, Urban Lesjak in Urh Kastelic. Zadnji trije bodo na reprezentančni zbor, v primeru Vranješevega vabila, pripotovali iz Nemčije, kjer si kruh služijo tudi Miha Zarabec, Nejc Cehte, Domen Novak in Kristjan Horžen.

V začetku prihodnjega leta reprezentanco čaka evropsko prvenstvo, na katerem se bo v skupinskem delu tekmovanja v Debrecenu pomerila s Severno Makedonijo, Črno goro in Dansko.

Slovenska reprezentanca se bo v skupinskem delu tekmovanja v Debrecenu pomerila s Severno Makedonijo, Črno goro in Dansko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ob Novaku, Horženu in Mazeju se je med kandidate za nastop na evropskem prvenstvu uvrstil še četrti predstavnik zlate mladinske zasedbe z evropskega prvenstva v Celju 2018 Domen Makuc. Med rokometaši, ki igrajo na srednjem zunanjem položaju, na seznamu najdemo tudi Roka Ovnička, Staša Skubeta in Deana Bombača. Zadnji se ponaša s trimestnim številom reprezentančnih nastopov, s čimer se lahko pohvalijo tudi kapetan Jure Dolenec, Blaž Blagotinšek, Gašper Marguč in Borut Mačkovšek.

Visokoraslemu Primorcu družbo na selektorjevem seznamu delata klubska soigralca Nik Henigman in Mario Šoštarič. Med desnimi krilnimi rokometaši švedski strateg računa tudi na Blaža Janca, med levimi zunanjimi pa na njegovega vrstnika Jako Malusa. Nabor 35 imen dopolnjujeta tekmeca v francoskem prvenstvu Matic Grošelj in Igor Žabić.