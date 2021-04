Velenjčane po odmevni zmagi čaka nov evropski izziv

Velenjčani so proti Celjanom, te so premagali po dobrih sedmih letih, potrdili, da so pred novim evropskim preizkusom dobro pripravljeni. Kot pravijo v klubu, si želijo tudi v Evropi nadaljevati zmagovalni niz in izboljšati največji uspeh v svoji zgodovini, kar je doslej drugo mesto v pokalu EHF iz sezone 2008/2009.

Za preboj v finale morajo Velenjčani, ki imajo mlado zasedbo s povprečjem 21 let, izločiti grškega prvaka. Kot so sporočili iz velenjskega kluba, trener Zoran Jovičić verjame v svoje varovance, a se hkrati zaveda, da bo tekma z aktualnimi grškimi prvaki verjetno najtrši oreh v tej sezoni.

Zasedba iz Šaleške doline je pred tem izločila italijansko Sieno, finski Cocks, banjaluški Borac iz BiH ter nazadnje češki Robe Zubri.

"Čaka nas še ogromno dela in hud ritem. Če bomo napredovali v Evropi, bomo v enem mesecu odigrali kar osem tekem. Čaka nas res naporen ritem, zato okoli te zmage s Celjem ne bomo delali nobene evforije. V soboto pa nas v Grčiji čaka prva polfinalna tekma evropskega pokala, tako da se morajo sedaj strasti umiriti in moramo se osredotočiti na nov izziv," je po zmagi s Celjem povedal Jovičić.

Matic Verdinek pa ga je dopolnil: "Zdaj se moramo stoodstotno osredotočiti na evropsko tekmo. Če bomo igrali tako kot smo proti Celju, mislim, da nas ne sme skrbeti."

V drugem polfinalu se bosta merila švedski Ystads in ciprski Anorthosis Famagusta.