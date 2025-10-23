V rokometnem pokalu Slovenije branilci naslova z Ribnico

Na sedežu Rokometne zveze Slovenije so izvedli žreb parov osmine finala pokala Slovenije za moške. Tekmovanju se bodo pridružili tudi štirje klubi, ki so imeli oziroma še imajo obveznosti v evropskih tekmovanjih. Branilec naslova Grosist Slovan se bo za mesto v četrtfinalu pomeril z Riko Ribnico, je sporočila Rokometna zveza Slovenije.

V pokalu Slovenije za rokometaše so doslej izpeljali dva kroga, po katerih se je število ekip iz 37 zmanjšalo na 16. V osmini finala se bodo 12 zmagovalcem drugega kroga pridružile še ekipe Grosista Slovana, Gorenja Velenja, Trima Trebnjega in Celja Pivovarne Laško, ki so bile dosedanjega dela tekmovanja opravičene zaradi evropskih obveznosti.

Slovan, ki brani pokalni naslov, se bo v osmini finala na Kodeljevem srečal z Riko Ribnico, Gorenje Velenje čaka gostovanje pri Dravi na Ptuju, Trimo Trebnje bo v domači dvorani pričakalo Škofjo Loko, Celje Pivovarno Laško pa čaka gostovanje v Sevnici.

V edinem paru, ki ga ne bo sestavljal noben član elitne slovenske lige NLB, si bosta nasproti stali zasedbi Arconta Radgone in DRŠ Sebastjana Soviča. Preostali pari so Dobova - Slovenj Gradec, Škofljica - Jeruzalem Ormož in Ajdovščina - Krka.

Zmagovalci omenjenih tekem, ki bodo predvidoma na sporedu 5. novembra, se bodo uvrstili v četrtfinale, ki bo na sporedu 10. decembra. Vrhunec pokalne sezone z zaključnim turnirjem bo sledil sredi aprila prihodnje leto.

* Pokal Slovenije, osmina finala:

- sreda, 5. november (predviden termin):

Dobova - Slovenj Gradec

Škofljica - Jeruzalem Ormož

LL Grosist Slovan - Riko Ribnica

Trimo Trebnje - Škofja Loka

Arcont Radgona - DRŠ Sebastjana Soviča

Sevnica - Celje Pivovarna Laško

Drava Ptuj - Gorenje Velenje

Ajdovščina - Krka

