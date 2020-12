V Krim Mercator prihaja stara znanka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski ženski rokometni prvak Krim Mercator bo v prihodnji sezoni znova lahko računal na staro znanko. Kot so sporočili iz ljubljanskega kluba, bo Krimov dres znova nosila srbska krožna napadalka Dragana Cvijić, ki je za Krim igrala že med letoma 2009 in 2011.

"V veliko čast in zadovoljstvo mi je, da bom prihodnjo sezono oblekla dres kluba, v katerem sem začela svojo evropsko kariero. Veselimo se novih izzivov in hvaležna sem za zaupanje, ki so mi ga izkazali," je dejala Cvijićeva, ki je v tej sezoni dvakrat igrala proti Krimu v ligi prvakinj, v dresu Bukarešte je dosegla šest golov. Sicer pa je na osmih tekmah dosegla 17 zadetkov.

Cvijićeva ima v žepu že dva naslova lige prvakinj iz leta 2012 in 2015. Osvojila ju je z Budućnostjo, za katero je nastopala šest sezon. Zadnji dve sezoni je igrala v Romuniji. Rokometno pot je začela v Crveni zvezdi, eno sezono pa je igrala v Skopju. Z reprezentanco ima srebro s svetovnega prvenstva leta 2013.

V klubu verjamejo, da bodo z njo uresničili svoje cilje

"Izjemno smo veseli, da se nam je za sodelovanje uspelo dogovoriti z eno najboljših krožnih napadalk na svetu. Cvija, kot jo kličemo vsi v rokometnem svetu, je svoje prve evropske rokometne korake naredila prav v Ljubljani, na kar smo še posebej ponosni. V klubu verjamemo, da bomo z njo, kot prvo odmevno okrepitvijo za novo tekmovalno sezono, uresničili svoje cilje v prihodnjih tekmovalnih sezonah, ki narekujejo vrnitev med najboljše evropske klube," pa je prestop pospremila športna direktorica Deja Ivanović.