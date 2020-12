Krimovke zaradi koronavirusa predčasno končale tekmovalno leto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometašice Krim Mercatorja bi morale do novega leta odigrati zaostali tekmi domačega prvenstva, a bosta tekmi 1. A državne rokometne lige proti Velenjčankam in Ptujčankam zaradi prisotnosti koronavirusa v ljubljanski ekipi odigrani naslednje leto, so sporočile slovenske prvakinje.