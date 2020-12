Norvežanke osmič ali Francozinje drugič?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na ženskem rokometnem evropskem prvenstvu na Danskem bo danes na sporedu veliki finale. Za zlato medaljo se bosta spopadli reprezentanci Norveške in Francije, pred tem pa se bosta v obračunu za tretje mesto udarili Hrvaška in Danska.

Norveška je v petkovem polfinalu premagala gostiteljico Dansko, branilke naslova Francozinje pa so visoko premagale Hrvaško. Francozinje tako naskakovale drugi naslov evropskih prvakinj po letu 2018, Norvežanke pa osmo lovoriko po letih 1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014 in 2016. Obe ekipi sta na tem prvenstvu še neporaženi, Francozinjam so točko odščipnile le Rusinje.

Vse štiri najboljše reprezentance so si že zagotovile tudi nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Španiji. Slovenija je evropsko prvenstvo sklenila na zadnjem, 16., mestu.

Herning: EP, ženske: Finale:

Nedelja, 20. december:

18.00 Francija - Norveška Tekma za tretje mesto:

Nedelja, 20. december.

15.30 Hrvaška - Danska