Začenja se boj za medalje

Na ženskem rokometnem evropskem prvenstvu na Danskem so na sporedu najbolj pomembne tekme. Na današnjem prvem polfinalnem obračunu, ki se bo v dvorani Jyske Bank Boxen v Herningu pričel ob 18. uri, se bodo pomerile francoske in hrvaške rokometašice, ob 20.30 pa bodo na veliko sceno stopile še gostiteljice turnirja in Norvežanke.

V dosedanjem delu "danskega mehurčka" so najboljši vtis pustile Norvežanke, sicer sedemkratne evropske prvakinje, ki so v skupinskem delu zanesljivo premagale Poljakinje, Nemke in Romunke, v glavnem delu tekmovanja pa še Nizozemke, Hrvatice in Madžarke.

Izbranke islandskega strokovnjaka na norveški klopi Thorirja Hergeirssona so papirnate favoritinje tudi na današnjem polfinalnem obračunu proti Dankam, ki pa postopoma dvigujejo svojo pripravljenost. Gostiteljice prvenstva so v skupinskem delu zanesljivo premagale Slovenke in Črnogorke ter tesno izgubile proti Francozinjam, v drugem delu tekmovanja pa na kolena položile Švedinje, Španke in Rusinje.

Branilke naslova iz Francije so že pred začetkom turnirja sodile v krog najresnejših kandidatk za odličja, kar so tudi potrdile, nihče pa ni pričakoval, da se bodo v polfinale uvrstile hrvaške rokometašice. Te so v skupinskem delu premagale Madžarke, Srbkinje in svetovne prvakinje Nizozemke, v glavnem delu tekmovanja pa še Romunke in Nemke. Edini poraz so doživele proti Norvežankam.

Vse štiri polfinalistke so si že zagotovile nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Španiji, današnja tekma za peto mesto med Rusijo in Nizozemsko ob 15.30 je zato zgolj prestižnega pomena.