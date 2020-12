Znane vse polfinalistke, Hrvatice do zgodovinskega uspeha

Hrvatice so ugnale Nemke in si zagotovile nastop v polfinalu.

Foto: Gulliver/Getty Images

Po Norveški so danes postale znane še ostale tri polfinalistke ženskega evropskega rokometnega prvenstva na Danskem. Mesto med najboljšimi štirimi so si v zadnjem krogu drugega dela priigrale še Hrvaška, branilka naslova Francija in domačinka Danska. Polfinalna obračuna, ki bosta na sporedu v petek, sta tako Francija - Hrvaška ter Norveška - Danska, za peto mesto pa bosta obračunali Rusija in Nizozemska.