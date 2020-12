Krimovke vstopajo v leto 2021 proti Dankam

Rokometašice Krima Mercatorja so kljub pandemiji novega koronavirusa v evropski sezoni 2020/21 odigrale osem tekem. Odpadla je le tekma 3. kroga lige prvakinj. Ljubljanski klub sporoča, da bo v želji, da bi tekmo odigrali čim prej, zaradi strogih pravil v prvenstvu tekmic in njihovih televizijskih pravic tekma odigrana prvo nedeljo v letu 2021. Tako se bosta Krim in Esbjerg udarila 3. januarja z začetkom ob 16. uri v Stožicah.

Krimovke so boljše na lestvici, saj imajo točko več od Skandinavk. Te so sezono začele zmagovito, nato pa nanizale šest porazov in neodločen rezultat proti Vipersu, medtem ko so se tigrice veselile proti Bietingheimu in dvakrat tekmicam odščipnile po točko.

Edina dozdajšnja medsebojna dvoboja v Evropi med Krimom in Esbjergom sta bila odigrana pred štirimi leti. Jeseni 2016 je bil vsak od klubov uspešen po enkrat.