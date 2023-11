V Celje prihaja trenutno najbolj vroča rokometna ekipa

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na dosedanjih šestih tekmah skupinskega dela lige prvakov doživeli šest porazov. V sredo jih čaka nova zahtevna naloga na evropski sceni, v dvorani Zlatorog bodo ob 18.45 gostili rokometne velikane iz Veszprema, kjer od leta 2014 igra otrok celjskega kluba in slovenski reprezentant Gašper Marguč.

Madžarska ekipa v zadnjem obdobju kaže izjemne predstave. Zadnji poraz je doživela konec septembra v danskem Odenseju proti GOG Gudmeju, od tedaj je nanizala devet zmag na mednarodni in domači sceni, med drugim je sredi Katalonije na kolena spravila tudi mogočno Barcelono.

Ekipi iz Španije in Madžarske si z desetimi točkami na šestih tekmah delita tudi prvo mesto v skupini B, GOG Gudme in nemški Magdeburg sta zbrala po osem, portugalski Porto šest, francoski Montpellier štiri, poljska Wisla iz Plocka dve, Celje pa je še brez točk.

"V Zlatorog prihaja stari evropski znanec iz Veszprema. Gre za vrhunsko ekipo, ki ima visoke ambicije to sezono, v tem trenutku je bržkone tudi najbolj vroča zasedba v ligi prvakov," je pred novim evropskim izzivom uvodoma dejal srbski strokovnjak na klopi Celja Alem Toskić.

"Madžarska ekipa je na zadnji tekmi skupinskega dela v Barceloni pokazala svojo moč, tudi na bližnji tekmi v Zlatorogu je papirnata favoritinja. V sredo bomo dali vse od sebe. Verjamem, da se bo v Zlatorogu zbralo lepo število gledalcev, podpora naših privržencev nam vselej veliko pomeni," je dodal Toskić.

Rokometaši iz mesta grofov so v generalki za obračun s tekmeci iz Veszprema v soboto v Novem mestu zanesljivo premagali Krko s 33:26. Na dosedanjih tekmah v ligi prvakov so bili še najbolj konkurenčni Portu. Na tekmi drugega kroga so si doma priigrali že devet golov prednosti, na koncu pa zavoljo izjemno medle in zmedene predstave v končnici klonili z 29:30. Na drugih dvobojih skupinskega dela v Celju niso bili kos Montpellierju in Barceloni, v gosteh pa GOG Gudmeju, Magdeburgu in Wisli iz Plocka.

Drugi pari sedmega kroga skupine A so Montpellier - Porto, Wisla Plock - Barcelona in Magdeburg - GOG Gudme.

Velenjčani lovijo drugo zmago v evropski ligi

Poleg slovenskega prvaka iz Celja bo ta teden na mednarodno sceno stopil tudi podprvak iz Velenja, pred njim je tekma 3. kroga v skupinskem delu evropske lige. Zasedba iz Šaleške doline se bo v torek pomerila s špansko Cuenco, tekma v Rdeči dvorani pa se bo pričela ob 18.45.

Varovanci trenerja Zorana Jovičića so na dosedanjih tekmah doma premagali švicarski Pfadi Winterthur s 34:26, v predmestju Göteborga pa so proti švedskemu Sävehofu izgubili s 34:36. Po dveh tekmah je v vodstvu Sävehof s štirimi, Gorenje in Pfadi Winterthur imata po dve točki, Cuenca pa je še brez njih. V glavni del del tekmovanja bosta napredovali obe najboljši ekipi iz skupine C.

