Brez glasu proti! Slovenija dobila novega selektorja.

"Ko pokliče slovenska reprezentanca, zame nikoli v življenju ni dvoma. Počaščen in vesel sem ponujene priložnosti. V kratkem se bom pogovoril z nekaterimi kandidati za strokovni štab. Časa ni veliko, zato se je potrebno čim hitreje začeti pripravljati na prihajajoče izzive. Zavedam se obveznosti na eni ter odgovornosti na drugi strani in dal bom vse od sebe, da se vrnemo med svetovno elito. Smo v zahtevnem položaju, a verjamem, da bomo s skupnimi močmi našli zmagovito pot," sporoča nekdanji slovenski rokometni reprezentant Uroš Zorman.

Postal je dvanajsti rokometni selektor v samostojni Sloveniji. Pred njim so to vlogo opravljali Tone Tiselj, Miro Požun, Slavko Ivezič (vsi trije po dvakrat), Leopold Jeras, Matjaž Tominec, Niko Markovič, Kasim Kamenica, Zvonimir Serdarušić, Boris Denič, Veselin Vujović in Ljubomir Vranješ.

Ljubomir Vranješ, ki je letos vodil Slovenijo na EP, je dobil naslednika. Foto: Guliverimage

Zorman prvič na delu sredi marca

Uroš Zorman pozna odlično slovensko člansko reprezentanco. Foto: Vid Ponikvar Novi selektor je na igralski športni poti štirikrat postal evropski ter enkrat svetovni klubski prvak. Bil je član slovenske reprezentance, ki je leta 2004 na domačem evropskem prvenstvu osvojila srebro, z njo pa dvakrat zaigral tudi na olimpijskih igrah (2004, 2016). Zbral je 225 nastopov in dosegel 523 zadetkov.

Igralsko kariero, med katero je igral za Slovan, Prule 67, Ademar Leon, Celje Pivovarno Laško, Ciudad Real in Kielce, je zaključil leta 2018. Pri serijskem poljskem prvaku je tedaj sprejel vlogo pomočnika trenerja in jo opravljal vse do leta 2020. Nato je prevzel samostojno vodenje trebanjskega Trima, kjer deluje še danes. Novi selektor je v zadnjih letih že bil član strokovnega štaba reprezentance, saj je opravljal vlogo pomočnika Vujovića in Vranješa.

Slovensko reprezentanco z Zormanom prva preizkusa čakata že sredi marca, ko se bodo začele kvalifikacije za nastop na svetovnem prvenstvu. Za jubilejni 10. nastop med svetovno elito v začetku prihodnjega leta na Švedskem in Poljskem bodo slovenski rokometaši morali preskočiti dve oviri. Prva tekmica bo Italija (16. in 19. marec), v primeru uspeha pa aprila (13. in 16.) še Srbija.

Franjo Bobinac, predsednik Rokometne zveze Slovenije: Prvi mož RZS Franjo Bobinac je prepričan, da so se odločili za najbolj primernega kandidata. Foto: Sportida "Skupaj s kadrovsko komisijo predsedstva, ki je bila dopolnjena s predsednikom strokovnega odbora, smo opravili poglobljeno primerjalno analizo potencialnih kandidatov za novega selektorja med domačimi in tujimi strokovnjaki. Po opravljenih temeljitih pogovorih smo se odločili za Uroša Zormana, oziroma za kandidata, ki bo najbolj povezal in mobiliziral reprezentanco. Izbrali smo kandidata, ki ima bogate igralske izkušnje in se je v zadnjih letih kalil ob največjih trenerskih imenih evropskega rokometa ter ima zmagovalno mentaliteto. S strani predsedstva bosta on in njegov strokovni štab imela podporo in pogoje za dosego zastavljenih ciljev. Načrtujemo tudi, da bi v reprezentančno delo dodali nekoga od bivših vrhunskih reprezentantov, ki bo skrbel za koordinacija med športnim in organizacijskim področjem delovanja reprezentance ter na ta način predstavljal most med ekipo in strokovnim štabom ter vodstvom zveze, pokrovitelji in mediji."

Mlajše kadetinje bo vodil Hren, mladinke pa Oblak

Predsedstvo Rokometne zveze Slovenije je pred koncem seje potrdilo tudi kandidata za selektorja slovenske ženske kadetske in mladinske reprezentance. Za krmilo mlajših kadetinj je poprijel Borut Hren. Trboveljčan je svojo trenersko pot začel v mladinskem pogonu RK Zagorja, med letoma 2012 in 2017 vodil moški rokometni klub iz Izole, trenutno pa sedi na klopi ŽRK Trgo ABC Izola v 1. ženski rokometni ligi in deluje kot predsednik Združenja ženskih rokometnih prvoligašev.

Vodenje ženske mladinske reprezentance, ki se bo to poletje predstavila na svetovnem prvenstvu do 20 let v Celju, Laškem in Velenju, je prevzel Sebastjan Oblak. Na seznamu dosedanjih trenerskih izkušenj celjskega strokovnjaka se vrstijo Rokometna šola Aleša Pajoviča, RK Celjske mesnine, kjer je deloval kot trener vseh selekcij, RK Radeče, RK Maribor, RK Sevnica, RK Gorišnica, ŽRK Maribor ter ŽRK Z'dežele. V rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško Oblak deluje kot vodja rokometne šole, v okviru katere je kot trener mladincev v pretekli sezoni dvignil pokal državnega prvaka.