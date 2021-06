Toskić nazaj v Celje, tokrat kot trener

Toskić je za klub iz knežjega mesta nastopal šest sezon in zanj na uradnih tekmah zabil 700 zadetkov. Poleg Celja je v bogati karieri zastopal tudi barve velenjskega Gorenja, Vardarja, Zagraba in nazadnje Csurgoija, kjer je tudi sklenil igralsko kariero in lani začel trenersko pot.

Ob vrnitvi je nekdanji krožni napadalec dejal: "Po osmih letih ponovno prihajam domov, spet sem v klubu, ki mi je v igralski karieri dal največ. Tu sem preživel šest let kot igralec, zato točno vem, kaj pomeni nositi dres takšnega kluba. Po drugi strani sem zdaj v povsem drugačni vlogi, zavedam se tudi, kaj pomeni biti trener RK Celje Pivovarna Laško. Vendar enostavno verjamem vase in sem prepričan, da sem pripravljen na to. V tem trenutku položaj ni enostaven, a to je šport, dogajajo se nihanja, na nas pa je, da skupaj naredimo vse, da klub vrnemo na pozicijo, ki mu pripada. Sam bom dal vse od sebe, prepričan sem, da enako mislimo vsi, igralci in osebje kluba. Komaj čakam, da stopim ob igrišče Zlatoroga, tu me vežejo lepi spomini, vsi, ki bomo tam, pa se moramo zavedati odgovornosti in težavnosti naloge, saj voditi Celje ali nositi njegov dres ni enako kot v drugih okoljih."

Plankelj: Alem je tisto kar iščemo

Nekaj besed ob vrnitvi nekdanjega srbskega reprezentanta je dodal tudi direktor celjskega kluba Rok Plankelj: "Vesel sem, da smo se uspeli za sodelovanje dogovoriti z Alemom Toskićem, nekdanjim igralcem našega kluba, ki je tu preživel kar šest sezon. S kar nekaj zelo zanimivimi kandidati so tekli pogovori, na koncu pa smo glede na naše želje in karakteristike, ki smo jih od bodočega trenerja želeli, prišli do zaključka, da je Alem tisto kar iščemo. Hitro bomo morali vsi skupaj zavihati rokave, njemu in ekipi želimo uspešno delo, z naše strani pa jim bomo nudili vso podporo, da se bomo na koncu skupaj lahko veselili uspehov našega kluba."

