Spremembe bodo v igri

Slovenske rokometašice bodo na svetovnem prvenstvu, ki bo med 29. novembrom in 17. decembrom letos na Danskem, Norveškem in Švedskem, v skupini D na Norveškem igrale s Francijo, Angolo in Islandijo. Selektor Dragan Adžić je povedal, da se bo sicer oslabljena ekipa borila za vozovnico za olimpijske igre prihodnje leto v Parizu.

V ekipi, ki je lani nastopila na evropskem prvenstvu, manjkajo štiri igralke. Branka Zec je končala rokometno pot, za tekmovalni premor se je odločila Tija Gomilar Zickero, manjkata pa še kar dve izvrstni srednji zunanji igralki.

Foto: www.alesfevzer.com

Težek udarec zaradi odsotnosti

"Elizabeth Omoregie se po operativnem posegu na kolenu še ni vrnila na igrišča, manjkala bo tudi Nina Zulić. Najverjetneje bosta že lahko igrali na olimpijskih kvalifikacijah. To, da ne bo Omoregiejeve in Zulićeve, je zelo težek udarec za nas pred SP, tudi za najmočnejše reprezentance na svetu bi bil. Verjamem pa v razvoj deklet, napredek, ki so ga naredile v zadnjih letih. Verjamem, da lahko igramo dobro, da pridemo v kvalifikacije v OI in da bo slovenska javnost zadovoljna," je na predstavitvi seznama igralk uvodoma povedal Adžić

"Seveda bodo spremembe v igri, podobne stvari delamo v Krimu. Gre za rokomet z veliko ritma, teka in golov iz tranzicije. Prepričan sem, da bo slovenska reprezentanca ostala močna na vseh položajih. Tudi v Mlinotestu se podobno dela kot v Krimu, tu so še igralke, ki igrajo po Evropi. Prejšnjo tekmo z Italijo v kvalifikacijah za EP smo prav tako izkoristili za uigravanje. Kažeta se motivacija in želja, kar je dober obet za EP," je ocenil prvi mož stroke v reprezentanci.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Slovenke so 15. oktobra zadnjič pred SP igrale na drugi kvalifikacijski tekmi za EP prihodnje leto ter v Chietiju premagala Italijo z 31:18. Pred tem so bile v Celju boljše od Latvijk za 38 golov. Pripravljalnih tekem pred SP ne bo, reprezentanca se bo zbrala 20. novembra, vendar bo v polni sestavi šele dan pozneje, ker imajo nekatere še vedno klubske obveznosti v evropskih klubih.

"Načrtovali smo pripravljalni turnir v Franciji, a je bil potem v urnik umeščen tako, da bi morali takoj v Francijo in od tam neposredno na SP na Norveško. Za to se nismo odločili, zmanjkalo je časa za iskanje tekmic, pa tudi poškodbe so naredile svoje. Zdaj se bomo v miru pripravljali v Ljubljani, fantje iz Slovana pa bodo sodelovali na treningih," je pojasnil Adžić.

"Zame je cilj jasen"

Tudi ob koncu predstavitve se ni mogel izogniti zdravstvenemu stanju v ekipi. Nena Černigoj ima v zadnjem času težave z ramo, kapetanka Ana Gros pa z zadnjo stegensko mišico in je izpustila nekaj prejšnjih tekem svoje ekipe.

"Upam, da bodo reprezentantke ostale zdrave in bomo konkurenčni najboljšim ekipam na svetu. Zame je cilj jasen. Že ko sem se pogovarjal z nekdanjim predsednikom zveze Franjom Bobincem, ki je konec lanskega leta postal predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, sem mu dejal, da si slovenski rokomet in dekleta zaslužijo in se lahko potegujejo za OI 2024. Z osmim mestom na prejšnjem EP smo zdaj na mestih, ki vodijo v Pariz. Ampak o končni usodi bo odločalo SP. Pot do Pariza bo zelo težka, ampak je vse v naših rokah," je dodal selektor.

SP bo gostilo šest mest, Herning in Frederikshavn na Danskem, Trondheim in Stavanger na Norveškem ter Göteborg in Helsingborg na Švedskem. Slovenke bodo skupinski del odigrale v Stavangerju ter se prvič na SP pomerile v četrtek, 30. novembra, ob 18. uri z Islandijo.

Slovenska reprezentanca je doslej sedemkrat nastopila na svetovnih prvenstvih. Najboljšo uvrstitev je dosegla na Hrvaškem 2003, ko je zasedla osmo mesto. V Španiji pred dvema letoma je bila 16., pred tem je bila v Italiji 2001 deseta, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14. Na premiernem nastopu v Nemčiji 1997 je bila 18., najslabšo uvrstitev pa je dosegla na Japonskem 2019, ko je osvojila 19. mesto.

* Slovenska reprezentanca za SP:

- vratarke:

Dijana Đajić (Krim Mercator)

Maja Vojnović (Krim Mercator)

Amra Pandžić (CS Minaur Baia Mare/Romunija) - zunanje igralke:

Nina Spreitzer (Krim Mercator)

Erin Novak (Varda KFT/Madžarska)

Tjaša Stanko (Krim Mercator)

Barbara Lazović (Krim Mercator)

Ema Hrvatin (BSV Sachen/Nemčija)

Ana Gros (Györ(Madžarska)

Nuša Fegis (Mlinotest Ajdovščina)

Ana Abina (Mlinotest Ajdovščina) - krila:

Alja Varagić (Krim Mercator)

Maja Svetik (ATV Trofaiach/Avstrija)

Ema Marija Marković (Z'dežele)

Tamara Mavsar (Krim Mercator)

Ema Abina (Krim Mercator)

Ana Albina (Mlinotest Ajdovščina) - krožne igralke:

Valentina Tina Klemenčič (Krim Mercator)

Nataša Ljepoja (SCM Raminicu Valcea/Romunija)

Urša Zelnik (Mlinotest Ajdovščina)

Manca Jurič (Krim Mercator); * Skupine na rokometnem SP:

A: Švedska, Hrvaška, Kitajska, Senegal

B: Črna gora, Madžarska Kamerun, Paragvaj

C: Norveška, Južna Koreja, Grenlandija, Avstrija

D: Francija, Slovenija, Angola, Islandija

E: Danska, Romunija, Srbija, Čile

F: Nemčija, Poljska, Japonska, Iran

G: Brazilija, Španija, Ukrajina, Kazahstan

H: Nizozemska, Češka, Argentina, Kongo

