Slovenke za uvod v drugi krog proti Rusiji

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića se bodo v drugem delu najprej v današnjih popoldanskih urah pomerile z izjemno močnimi Rusinjami, ki jih vodi nekdanja krožna napadalka Krima Ljudmila Bodnjeva. V soboto jih čakajo Poljakinje, v ponedeljek pa še Srbkinje.

V skupini 1, ki bo od danes do 13. decembra v Granollersu, so si najboljši izhodiščni položaj za preboj v četrtfinale izborile papirnate favoritinje iz Francije in Rusije, ki bodo drugi del začele s štiri točkami, Slovenke in Srbkinje z dvema, Črnogorke in Poljakinje pa brez njih.