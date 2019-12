Slovenke v boj z Brazilkami #prenos

Slovenke so po zaključku prvega dela svetovnega prvenstva zasedle končno 5. mesto v skupini A in se bodo tako v prihodnjih dneh borile za razvrstitev od 17. do 21. mesta. Na prvi tekmi se bodo danes ob 7. uri po slovenskem času pomerile z Brazilkami.

Izbranke Uroša Bregarja bodo v primeru uspeha proti Brazilkam, ki so v skupini B zasedle peto mesto, v ponedeljek igrale za končno 17., v primeru poraza pa za 19. mesto. Z izbrano vrsto iz Južne Amerike so se dekleta izpod Alp nedavno že pomerila. Na pripravljalnem turnirju za letošnji mundial v Tokiu so zmagale s 33:29. Drugi par v skupini za omenjeno razvrstitev tvorita Senegal in Kongo.

Nedelja, 7. december:

7.00 Slovenija - Brazilija



10.00 Senegal - Kongo

Skupina I, 1. krog:

