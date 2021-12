Začenja se boj za svetovni naslov

V Španiji se bo danes začelo 25. svetovno prvenstvo v ženskem rokometu, na uvodni tekmi pa se bodo gostiteljice turnirja pomerile z Argentinkami. Naslov svetovnih prvakinj branijo Nizozemke, papirnate favoritinje so Francozinje in Norvežanke, na mundialu bodo sedmič nastopile tudi Slovenke.

Zdesetkana slovenska izbrana vrsta bo igrala v skupini A, v njej so tudi Črna gora, Francija in Angola. V skupini B so Rusija, Srbija, Kamerun in Poljska, v skupini C Norveška, Romunija, Kazahstan in Iran, v skupini D Nizozemska, Švedska, Portoriko in Uzbekistan, v skupin E Nemčija, Madžarska, Češka in Slovaška, v skupini F Danska, Južna Koreja, Tunizija in Kongo, v skupini G Hrvaška, Japonska, Brazilija in Paragvaj, v skupini H pa Španija, Avstrija, Argentina in Kitajska.

Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh osmih skupin se bodo prebile v drugi del tekmovanja, ki bo med 8. in 13. decembrom potekal v Granollersu, Castellonu in Torrevieji, osem reprezentanc, ki bodo skupinskem delu osvojile zadnje mesto, pa v Llirii čakajo tekme za razvrstitev od 25. do 32. mesta.

Na dosedanjih svetovnih prvenstvih so največkrat na najvišjo stopničko zmagovalnega odra stopile Rusinje, ki so doslej štirikrat osvojile naslov svetovnih prvakinj v letih 2001, 2005, 2007 in 2009.