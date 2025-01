Slovenci želijo pokvariti hrvaško zabavo v Zagrebu

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo nocoj ob 20.30 igrala svojo zadnjo tekmo na svetovnem prvenstvu na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. Na prestižnem sosedskem obračunu v Zagrebu so papirnati favoriti eni od treh sogostiteljev letošnjega turnirja, a slovenski rokometaši želijo pokvariti hrvaško zabavo.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so po dveh porazih proti Islandcem in Egipčanom bolj ali manj že zapravili vse možnosti za preboj med najboljših osem. Nekaj teoretičnih možnosti za uvrstitev v četrtfinale obstajajo, a mejijo na znanstveno fantastiko.

Izločilne tekme bi si priigrali le v primeru zmage proti Hrvatom in neverjetnima razpletoma na današnjih uvodnih tekmah. Na njih bi zelo poprečni rokometaši iz Argentine in Zelenortskih otokov morali ugnati Islandce oziroma Egipčane.

Pred tekmami zadnjega kroga v drugem delu v skupini 4 so Hrvaška, Egipt in Islandija zbrale po šest točk, Slovenija štiri, Argentina dve, Zelenortski otoki pa so brez njih.

Med tremi vodilnimi izbranimi vrstami ima le Egipt zagotovljeno mesto v četrtfinalu. Hrvaška bo napredovanje med osem zapravila v primeru poraza ali remija proti Sloveniji, v krogu omenjenih izbranih vrst z enakim številom točk pa bo najkrajšo potegnila Islandija.

SP v rokometu 2025, 13. dan

Nedelja, 26. januar:

Lestvice:

