V živo: Slovenija že zaostaja, pa še nova resna poškodba

Slovenska rokometna reprezentanco igra ključno tekmo na svetovnem prvenstvu na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. V primeru zmage proti Egiptu (18.00) bo ohranila možnosti za četrtfinale, v primeru poraza pa bo po nedeljski tekmi s Hrvaško končala s turnirjem. Ko so v 16. minuti Egipčani vodili s 7:5, je obležal Rok Ovniček in se v bolečinah prijel za koleno. Sledili sta še dve napaki Slovencev in Egipčani so povedli z 9:5. Z delnim izidom 5:1 je Slovenija izenačila in upanje po zmagi je znova vzniknilo. Ob polčasu je bilo na semaforju 16.14 za afriško reprezentanco.