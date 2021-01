Začenja se zares, Slovenci prvič na delu v četrtek

Koronavirus je že pred začetkom svetovnega prvenstva zarezal v dogajanje v Egiptu. Brez nastopa sta zaradi okužb ostali tako Češka kot ZDA, mesto na prvenstvu pa sta si kot rezervi pridobili Severna Makedonija in Švica. Vse tekme v deželi faraonov bodo pred praznimi tribunami, prvič v zgodovini zaključnih turnirjev pa bo med 13. in 31. januarjem nastopilo 32 namesto 24 izbranih vrst.

V skupini A bodo nastopili Nemčija, Madžarska, Urugvaj in Zelenortski otoki, v skupini B Španija, Tunizija, Brazilija in Poljska, v skupini C Hrvaška, Katar, Japonska in Angola, v skupini D Danska, Argentina, Bahrajn in Kongo, v skupini E Norveška, Avstrija, Francija in Švica, v skupini F Portugalska, Alžirija, Islandija in Maroko, v skupini G Švedska, Egipt, Severna Makedonija in Čile, v skupini H Slovenija, Belorusija, Južna Koreja in Rusija.

Na dosedanjih svetovnih prvenstvih je bila najbolj uspešna Francija, ki je osvojila šest odličij najbolj žlahtnega leska. Na drugem mestu sta Švedska in Romunija s po štirimi naslovi, po dvakrat so slavile Rusija, Španija in Nemčija, po enkrat pa Hrvaška, Danska ter nekdanja Zahodna Nemčija, poleg nje pa še tri nekdanje skupne države - Češkoslovaška, Sovjetska zveza in Jugoslavija.

Kako do napredovanja? Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh osmih skupin se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja (točke se prenašajo naprej), zadnjeuvrščene pa bodo nastopile v predsedniškem pokalu in se nato pomerile za razvrstitev od 25. do 32. mesta. V glavnem delu tekmovanja se križata skupini A in B, C in D, E in F ter G in H, po dve najboljši reprezentanci iz vseh štirih pa se bodo uvrstile v četrtfinale, od tam naprej nastopijo tekme na izločanje.