Lahko Francija prepreči podvig Danske, ki ni uspel še nikomur?

Najprestižnejša tekma na letošnjem moškem svetovnem prvenstvu na Švedskem in Poljskem bo minila v znamenju francoskih in danskih rokometašev. Francija bo drevi ob 20.30 v Stockholmu naskakovala sedmi naslov svetovnih prvakov, Danska pa svojega tretjega.

SP v rokometu 2023, finale

Francija je najuspešnejša izbrana vrsta na dosedanjih svetovnih prvenstvih, po Islandiji 1995, Franciji 2001 in 2017, Hrvaški 2009, Švedski 2011 in Katarju 2015 pa se bo na današnjem dvoboju v švedski prestolnici poskušala sedmič povzpeti na rokometni Mount Everest. Danska bo lovila tretjo zaporedno zmago na mundialih, kar doslej ni uspelo še nobeni reprezentanci na svetu. Najboljša je bila na zadnjih dveh turnirjih v Nemčiji in na Danskem 2019 ter v Egiptu 2021.

Danska je na petkovi prvi polfinalni tekmi v Gdansku premagala Španijo s 26:23, Francija pa je bila na drugem polfinalnem obračunu v Stockholmu boljša od Švedske z 31:26.

V Tele2 Areni v Stockholmu bo danes izjemno pester rokometni spored. Ob 13. uri se bo začela tekma za peto mesto med Nemčijo in Norveško, ob 15.30 za sedmo mesto med Egiptom in Madžarsko, ob 18. uri pa za tretje mesto med Španijo in Švedsko.

Na letošnjem mundialu na Poljskem in Švedskem je nastopila tudi Slovenija. Po zmagah nad Savdsko Arabijo, Poljsko, Iranom in Črno goro ter porazih proti Franciji in Španiji na tekmah skupinskega in glavnega dela v Katovicah in Krakovu je zasedla končno deseto mesto.

Končna razvrstitev: 1. ?

2. ?

3. ?

4. ?

5. ?

6. ?

7. ?

8. ?

9. Hrvaška

10. Slovenija

11. Srbija

12. Islandija

13. Portugalska

14. Nizozemska

15. Poljska

16. Bahrajn

17. Brazilija

18. Črna gora

19. Argentina

20. ZDA

21. Belgija

22. Katar

23. Zelenortski otoki

24. Iran

25. Tunizija

26. Čile

27. Severna Makedonija

28. Južna Koreja

29. Savdska Arabija

30. Maroko

31. Alžirija

32. Urugvaj

Preberite še: