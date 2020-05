Slovenski rokometni reprezentanti kmalu skupaj

Po zaključku januarskega evropskega prvenstva na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji, kjer je zasedla četrto mesto, je bila slovenska reprezentanca v pričakovanju pestrega nadaljevanja v tem letu. Aprila je bil v Berlinu predviden kvalifikacijski turnir za nastop na poletnih olimpijskih igrah, v začetku junija pa bi se morala s Srbijo boriti za novo vozovnico na svetovno prvenstvo v Egiptu. Prvi dogodek je bil prestavljen, kvalifikacije za mundial pa odpovedane.

Do vnovičnega zbora izbrane vrste bi minilo več mesecev, zato se je Rokometna zveza Slovenije s selektorjem Vranješem odločila, da reprezentančnim kandidatom, ki so sodelovali na pripravah za zadnje evropsko prvenstvo, omogoči vmesno srečanje in skupen trening. Torkovo prizorišče snidenja bo legendarna dvorana na Kodeljevem. Selektor je na trening povabil 19 rokometašev, ki so v tem trenutku nared za treninge in se nahajajo v Sloveniji.

Komaj čakajo na zbor

"Pobude zveze sem bil izredno vesel. Večkrat smo s fanti že poudarili, da nismo zgolj ekipa, pač pa tekom različnih priprav živimo skupaj kot prava družina. V nepričakovanem večmesečnem reprezentančnem premoru zaradi odpovedi tekmovanj bi zelo pogrešal naše druženje, zato komaj čakam zbor na Kodeljevem," je ob vnovičnem snidenju uvodoma dejal Blaž Janc.

Selektor Ljubomir Vranješ se bo srečal z reprezentanti. Foto: Reuters

"Epidemija je resda ohromila dogajanje v našem športu in športu nasploh, a prepričan sem, da se bomo iz tega stanja vrnili še močnejši in boljši. V torek bomo v reprezentanco k temu naredili prvi korak in se znova ozrli k izzivom, ki nas čakajo v bližnji prihodnosti," je še dodal najboljše desno krilo letošnjega evropskega prvenstva, ki bo letos poleti zapustil Kielce in se preselil v Barcelono.

Kmalu tekmeci za kvalifikacije za evropsko prvenstvo

Slovenska elitna izbrana vrsta bo 16. junija dobila tekmece in izvedela natančne termine kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2022, 14. januarja bo začela nastope na svetovnem prvenstvu v Egiptu. Na mundialu bo prvič v zgodovini sodelovalo 32 ekip, med 12. in 14. marcem pa se bo v Berlinu v družbi Alžirije, Nemčije in Švedske potegovala za eno izmed prvih dveh mest na turnirju, ki prinašata pot na olimpijske igre v Tokio.

Foto: Reuters

Pod vodstvom Vranješa bodo vadili vratarji Urban Lesjak, Klemen Ferlin, Urh Kastelic in Rok Zaponšek, krilni igralci Darko Cingesar, Blaž Janc, Tilen Kodrin in Mario Šoštarić, krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber, Kristjan Horžen in Igor Žabić ter zunanji igralci Dean Bombač, Nejc Cehte, Jure Dolenec, Nik Henigman, Žiga Mlakar, Rok Ovniček in Miha Zarabec.