Slovenski reprezentanti ogorčeni: Trditve so žaljive, zlonamerne in neresnične

V zadnjem tednu so se v nekaterih slovenskih medijih pojavile zgodbe v povezavi s slovensko rokometno reprezentanco in našim nekdanjim selektorjem Veselinom Vujovićem, nanje pa so se ob zeleni luči Rokometne zveze Slovenije v izjavi za javnost odzvali slovenski reprezentanti.

Po razrešitvi Veselina Vujovića s položaja selektorja so se v slovenskih medijih pojavile najrazličnejše zgodbice. Tudi tista, da so si reprezentanti mesto v ekipi "kupovali" z igranjem pokra. Vse skupaj so odločno zanikali, pa tudi to, da so Črnogorca na položaju selektorja zamenjali kar sami. "Občutek imamo, da si marsikdo želi sprožiti medijsko obračunavanje med ekipo in nekdanjim selektorjem, vendar vsem jasno sporočamo, da se to ne bo zgodilo," sporočajo medijem.



"Najmočnejši smo, ko združena Slovenija stoji za nami. Na to ključno pogosto vplivate prav slovenski mediji. Zato vas prosimo, da pustite izmišljene afere ob strani in tako kot mi vse moči usmerite v izzive, ki so pred nami."

Že januarja jih čaka evropsko prvenstvo

Ti prihaja že zelo kmalu. Slovenska moška rokometna reprezentanca bo čez dober mesec visoko uvrstitev lovila na evropskem prvenstvu, ki bo med 9. in 26. januarjem prihodnje leto na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji. Slovenija bo prvi del igrala v skupini F v Göteborgu, v kateri so aktualna podprvakinja Švedska, Švica in Poljska.

CELOTNA IZJAVA ZA JAVNOST



Živimo v času, ko si lahko vsak medij privošči pisanje neresnic, lažno obtožuje, in to brez da bi pri tem navedel vir ali nosil kakršnekoli posledice. Športniki smo tega sicer vajeni. Takšne zapise poskušamo spregledati ali uporabiti kot dodatno motivacijo za boljše predstave v prihodnosti. Menimo pa, da so v tem primeru posamezni mediji z nekaterimi natolcevanji prestopili mejo dobrega okusa. Pred dnevi je slovenski medij, ki se pretežno ukvarja s politiko, športne novice pa navaja v rubriki "sproščeno", širni regiji serviral zgodbico o igranju "izsiljevalskega" pokra v slovenski rokometni reprezentanci. Zapise omenjenega medija označujemo za milo rečeno smešne in jih kategorično zanikamo. Trditve, da smo si igralci z igranjem pokra kupovali mesto v ekipi, so žaljive, zlonamerne, predvsem pa neresnične. Tudi precej bolj kompetentni slovenski mediji so objavili še eno veliko neresnico, in sicer da smo selektorja (za)menjali igralci. Igralci se zavedamo, da naše predstave v zadnjem letu in pol niso bile na zadovoljivi ravni. Posledično so se člani predsedstva Rokometne zveze Slovenije odločili za spremembe. Nikakor menjave nismo izvršili ali izsilili igralci. Občutek imamo, da si marsikdo želi sprožiti medijsko obračunavanje med ekipo in nekdanjim selektorjem, vendar vsem jasno sporočamo, da se to ne bo zgodilo. Na tem mestu se tudi javno zahvaljujemo g. Vujoviću za njegov doprinos k rezultatom slovenske reprezentance v zadnjih štirih letih in pol. V nadaljevanju trenerske kariere mu želimo veliko sreče. Skupaj smo se veselili uvrstitve na olimpijske igre v Riu in nepozabne zgodbe v Parizu. V tej sezoni imamo še vedno priložnost, da spišemo novo poglavje slovenske rokometne pravljice na Švedskem in kasneje v Tokiu. Zato potrebujemo vse vas! Tako rokometne navdušence kot tudi medije, ki o nas poročate. Najmočnejši smo, ko združena Slovenija stoji za nami. Na to ključno pogosto vplivate prav slovenski mediji. Zato vas prosimo, da pustite izmišljene afere ob strani in tako kot mi vse moči usmerite v izzive, ki so pred nami.

Koga si želite na selektorskem mestu Slovenije? Talanta Dujšebajeva. 7,16% +

Branka Tamšeta. 44,32% +

Uroša Zormana. 11,79% +

Veselina Vujovića. 22,63% +

Nikogar od naštetih. 3,89% +

Juana Carlosa Pastorja. 7,79% +

Me ne zanima. 2,42% +

