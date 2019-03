Slovenski kapetan si je našel novega delodajalca

Kar se je napovedalo pred koncem sezone, se je tudi uresničilo. Vid Kavtičnik bo po koncu letošnje sezone zapustil svoj dolgoletni dom v Montpellierju in bo okrepil vrste PAUC Aixa, pri katerem letos igrata tudi dva slovenka legionarja Jože Baznik in Darko Cingesar. Aix je trenutno na šestem mestu francoskega prvenstva, za petim mestom, ki še vodi v evropska tekmovanja, pa po 19 krogih zaostaja sedem točk.

"Zelo sem vesel in v čast mi je, da se bom v naslednji sezoni pridružil ekipi PAUC Aixu. Navdušen sem in, da bom del klubskega projekta in motiviran, da začnemo z delom. Hvala vsem za podporo in upam, da se vidimo v Aixu," je ob podpisu pogodbe na Twitterju zapisal Kavtičnik.

Very happy and honored to be joining @pauchandball next season for a new adventure. I’m excited to be a part of the club’s project and ambition and have the opportunity to contribute. Thank you to everyone for your continued support and i’m looking forward to seeing you in Aix :) pic.twitter.com/jz1fyZVC7Q