Slovenske rokometašice v četrtem jakostnem bobnu

Slovenska ženska rokometna reprezentanca si je po odpovedanih kvalifikacijah zaradi epidemije novega koronavirusa in na podlagi minulih izidov neposredno izborila nastop na letošnjem evropskem prvenstvu, ki bo med 3. in 20. decembrom na Danskem in Norveškem, četrtkov žreb skupin na Dunaju ob 11. uri pa bo pričakala v četrtem bobnu.

V tem bobnu so poleg Slovenije še Poljska, Češka in Hrvaška. Njene možne tekmice iz prvega bobna so Francija, Rusija, Nizozemska in Romunija, iz drugega Norveška, Švedska, Madžarska in Danska, iz tretjega pa Črna gora, Nemčija, Srbija in Španija.

Evropsko prvenstvo bo decembra letos potekalo v Herningu in Fredrikshavnu na Danskem ter Trondheimu, Stavangerju in Oslu na Norveškem. Prvi del tekmovanja bo v Herningu (skupina A), Fredrikshavnu (skupina B) in Trondheimu (skupini C in D). Drugi del tekmovanja bosta gostila Stavanger in Herning, zaključni del pa bo v Oslu.

V drugi del tekmovanja se bodo uvrstile po tri najboljše izbrane vrste iz vseh štirih skupin, v Oslu pa bodo vse najbolj pomembne tekme za prvo, tretje in peto mesto ter tudi oba polfinalna obračuna.

Doslej šestkrat na zaključnem turnirju stare celine

Slovenske rokometašice so doslej šestkrat nastopile na zaključnem turnirju stare celine. Največji uspeh so dosegle na Madžarskem 2004, ko so osvojile deveto mesto. Dve leti pred tem so na svojem premiernem nastopu na Danskem zasedle deseto mesto. V Franciji 2018 so osvojile 13., na Švedskem 2016 14., na Švedskem 2006 ter na Danskem in Norveškem 2010 pa zadnje, 16. mesto.

V petek bodo znani vsi udeleženci v prihodnji sezoni prenovljene lige prvakov. Nastopa v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini se nadejajo tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško.

V elitno tekmovanje so že uvrščeni Barcelona, PSG, Kiel, Flensburg-Handewitt, Veszprem, Vardar Skopje, Vive Kielce, Porto, Zagreb in Aalborg, za šest prostih mest pa se poleg celjske ekipe potegujejo še Meškov Brest, Ademar Leon, Wisla Plock, Dinamo Bukarešta, Kadetten Schaffhausen, Bešiktaš, Elverum, Nantes, Pick Szeged, Eurofarm Pelister, Gudme, Sporting Lizbona in Motor Zaporožje.