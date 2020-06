Dragan in Aida Gajić se selita v Francijo: zadnja postaja pred koncem kariere?

Dragan in Aida Gajić se po štirih letih vračata v Francijo. Foto: osebni arhiv

Dragan in Aida Gajić sta v Franciji, v mestu Montpellier, živela dve leti in pol. Tam se jima je rodil tudi sin Nik. Potem je Dragan dobil ponudbo iz madžarskega Veszprema, ki velja za enega najboljših rokometnih klubov na svetu.

Družina se je zato preselila na Madžarsko, kjer so bivali zadnja štiri leta. V tem času se je Aidi in Draganu rodila še deklica Mia. Zdaj se štiričlanska družina znova seli, in sicer nazaj v Francijo.

Vrnitve v Francijo se veselita

"Tokrat se selimo v mesto Limoges, ki je na poti iz Pariza v Bordeaux. To sta dve moji najljubši mesti na svetu. Naša želja je bila, da se preselimo v Francijo in da Dragan tam konča kariero," pove Aida.

Francoski način življenja jim je namreč pisan na kožo, pravi. "Hrana v Franciji je odlična, ljudje so zelo pozitivno naravnani in sproščeni. Znajo uživati in imajo bogato zgodovino ter kulturo. Na vsakem koraku je čutiti pridih bogate kulturne dediščine, na kar so Francozi izjemno ponosni. Tudi športno gledano so zelo uspešna nacija."

Ker se Dragan tokrat pridružuje klubu Limoges, ki ne igra v ligi prvakov, bo doma veliko več kot prej. To je imelo pomembno vlogo pri odločitvi o tem, kateremu klubu se pridružiti, pojasni Aida.

V Franciji nameravajo ostati od dve do tri leta, potem bo najverjetneje Dragan končal kariero. "Čeprav v športnem svetu v resnici nikoli ne veš, kam te bo pot zanesla," dodaja.

Aida je z Draganom sama odpotovala v Francijo, da sta uredila vse potrebno za selitev. Foto: osebni arhiv

Čaka jih tudi nekaj izzivov

Medtem ko je na Madžarskem urejeno tako, da so mamice kar tri leta na porodniškem dopustu in so otroci z njimi doma, je v Franciji šola obvezna od tretjega leta, pojasni Aida. "To bo velika sprememba za otroka. Nekako gremo iz enega ekstrema v drugega. Hodila bosta v francosko zasebno šolo, čeprav nobeden od njiju ne govori francosko. A verjamem, da se bosta hitro naučila jezika, ker sta tudi madžarščino hitro obvladala."

Dragan in Aida sta se v zadnjih dneh sama mudila v Franciji, da sta uredila vse potrebne dokumente za selitev, vpisala otroka v šolo, ju namestila v stanovanje, razporedila stvari in jima pripravila sobi. "Da ju bodo ob prihodu sem čakale znane igrače, njuni postelji in preostale osebne stvari. Tako da bo šok ob selitvi čim manjši in da bosta imela ob sebi vsaj nekaj znanega."

Dragan in Aida s sinom Nikom in hčerko Mio Foto: osebni arhiv

Koronavirus jih ne skrbi

Selitev iz Madžarske v Francijo poteka ravno v letu, ko je novi koronavirus praktično ves svet spravil na kolena in verjetno za vedno spremenil življenje, kot smo ga poznali. A Aide s tega vidika življenje v Franciji ne skrbi.

"Ukrepi so zelo strogi in vsi se jih držijo. Nosijo maske in si razkužujejo roke povsod, kjer lahko. Sedijo narazen, vse površine redno čistijo in se zelo resno držijo navodil države v zvezi s koronavirusom. Metroji so tako čisti kot nikoli do zdaj. Opazi pa se, da jih je epidemija bistveno bolj prizadela. Letališče je prazno, vse trgovine (razen dveh) na pariškem letališču so zaprte. Ne pozdravljajo se več s poljubi in objemi, kar je zelo nenavadno za Francoze," svoja opažanja ob prvem obisku Francije v časih novega koronavirusa povzame sogovornica.

Par ta mesec praznuje peto obletnico poroke. Foto: osebni arhiv

Še pred uradno selitvijo tri tedne oddiha

A še preden se bo vsa družina Gajić odselila v Francijo, si bodo privoščili zasluženi dopust. Načrti za oddih na otoku Mauritius so zaradi novega koronavirusa padli v vodo, zato bodo prihodnje tri tedne preživeli na Hrvaškem. "Ni toliko pomembno, kje smo, šteje predvsem to, da smo skupaj. Bodo pa tam tudi naši prijatelji iz Veszprema, tako da bomo nadoknadili zamujeno druženje med karanteno."

Nekaj časa so bili tudi v Sloveniji, kjer so čas preživljali z družino in slovenskimi prijatelji. S temi so si še vedno blizu, pa čeprav zadnja leta z Draganom živita v tujini in sta bolj malo doma, v Sloveniji.

"Zavedamo se, da je Francija veliko dlje od Madžarske, tako da bodo tudi naši obiski Slovenije manj pogosti. Želimo izkoristiti čas, ko smo tukaj, da bomo čim več skupaj z družino in prijatelji. Med življenjem v tujini sem se sicer naučila, da nobena razdalja ne pretrga vezi, ki jih imaš s pravimi ljudmi," za konec pove Aida.

Družina Gajić za Draganov 35. rojstni dan Foto: osebni arhiv