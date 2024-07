Slovenke v pričakovanju zgodovinskega trenutka

Dobre tri mesece za tem, ko je slovenska ženska rokometna reprezentanca z uvrstitvijo na olimpijske igre v Neu-Ulmu napisala zgodovino, slovenska izbrana vrsta pili še zadnje podrobnosti pred odhodom v Pariz, kjer bodo slovenski navijači prvič v zgodovini močno stiskali pesti tudi za katerega od slovenskih ženskih kolektivov. Slovenke bodo pod vodstvom Dragana Adžića v soboto odpotovale v francosko prestolnico, kjer jih prihodnji četrtek ob 9. uri čaka prva preizkušnja z Dansko.

A čeprav so Slovenke že z uvrstitvijo na olimpijske igre dosegle nekaj, kar je bilo še pred tem mogoče le v sanjah, se v Francijo ne podajajo z le željo sodelovanja, temveč njihov pogled seže vse do Lilla, kjer bodo rokometne reprezentance igrale tekme izločilnih bojev. "Vse smo res zadovoljne, da nam je z uvrstitvijo v Pariz uspel ta velik korak, a smo zdaj z mislimi že povsem pri Parizu in upamo, da kasneje tudi proti Lillu. Zdaj smo en korak pred tem, da se vkrcamo na letalo, zdaj šele dojemamo, kaj se dogaja. Mislim, da je lahko vsa Slovenija ponosna na naš zgodovinski uspeh. A to je zdaj že preteklost, čaka nas Pariz, kjer si ne želimo le sodelovati, temveč dokazati. Zagotovo si vsi želimo, da prikažemo najboljšo Slovenijo do zdaj, želimo si uvrstitve v četrtfinale. Vemo, da se na olimpijskih igrah lahko zgodi vse," pred odhodom na svoje prve olimpijske igre pripoveduje eden izmed stebrov slovenske igre Tjaša Stanko.

Slovenke prva tekma na OI čaka v četrtek z Dansko. Foto: www.alesfevzer.com

Ta ogromno zaslug za uvrstitev v Pariz pripisuje predvsem selektorju Draganu Adžiću, ki je v zadnjem času poskrbel za pravi preporod v ženskem rokometu. "Dobile smo selektorja, ki nam je pokazal sanje, in zdaj smo jih skupaj odsanjali. O tem je bilo prej težko sploh sanjati, ker vemo, da se do zdaj še nobeni slovenski ekipi v ženskem športu ni uspelo kvalificirati. Tudi sama se neizmerno veselim, da bom del nečesa tako posebnega. Že od nekdaj doma res spremljamo šport, sploh olimpijske igre. Spomnim se nastopov Primoža Kozmusa, pa potem Tine Maze, Sare Isakovič … Olimpijske igre imajo vedno poseben čar," je prepričana Tjaša Stanko.

Elizabeth Omoregie: Hvala Sloveniji

O čaru olimpijskih iger je za Sportal spregovorila tudi Elizabeth Omoregie, ki je leta 2017 dobila slovensko državljanstvo. "Zelo sem vesela, da sem del te ekipe, da me je reprezentanca sprejela v svoje vrste. Odkar sem zraven, je bil naš cilj, da se zavihtimo v Pariz, sanjale in verjele smo v to, tudi ko so drugi dvomili. Tudi Dragan nam je od prvega trenutka, ko je prevzel reprezentanco, govoril, da bomo šle na olimpijske igre. Spomnim se prvega sestanka z njim, ko je govoril o Sloveniji kot o športni velesili, kako je lahko tako majhna država dežela izjemnih športnikov. Takrat nam je dejal, da bomo del tega nekoč tudi me," se spominja Omoregiejeva.

"Verjele smo v to, tudi ko so drugi dvomili." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Olimpijske igre zdaj že res trkajo na vrata. O tem smo se pogovarjale in si tega želele že vse zadnje leto. Uspel nam je zgodovinski dosežek, ne smemo pa se zaustaviti tukaj. Gremo korak za korakom in bomo videle, kam nas bo to pripeljalo. Mislim, da je Lille povsem realen cilj," je prepričana Elizabeth Omoregie.

Dve tekmi že ob 9. uri

Obe sta pred odhodom v Pariz poudarili tudi specifičnost zgodnjih ur tekem. Tako z Dansko kot nato še v torek z Nemčijo Slovenke obračuna čakata že ob 9. uri. "Takšne tekme so nekaj posebnega. Za Pariz je načrt, da se zbudimo ob 5. uri. Seveda to ni najlažje, a za takšno tekmovanje ni nič težko in vsemu se bomo prilagodile. Priprave so nam do zdaj dobro uspele, čuti se, da smo res vsi popolnoma motivirani in osredotočeni na naše delo," poudarja Tjaša Stanko.

Tjaša Stanko Foto: www.alesfevzer.com

S tem se je strinjala tudi Elizabeth Omoregie. "Dve tekmi bosta zaradi zgodnje ure res posebni, a med igrami nam bo zagotovo delal adrenalin. Tudi treniramo tako oziroma imamo tak ritem. Vse bomo naredile, da bomo stoodstotne. Rojena sem v Grčiji, ki je sinonim za olimpijske igre, tako da smo bili v času teh vedno prikovani pred televizijske ekrane, tako da je še toliko lepše in hkrati težje verjeti, da bom del celotnega dogajanja zdaj tudi sama," je poudarila članica Bukarešte.

"Vsak dan bolj se čuti neke pozitivne treme in adrenalina, z vsako pripravljalno tekmo še toliko bolj. Vse že komaj čakamo, da se začne," sta še poudarili obe pomembni članici izbrane vrste.

