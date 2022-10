Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na predzadnji pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji danes v Laškem izgubila proti Hrvaški s 24:27 (10:17).

Slovenske rokometašice so v prvi polovici tekme v dvorani Tri lilije prikazale zelo slabo predstavo. V obrambi so zaigrale medlo in naredile precej napak, v napadu pa so bile silno neučinkovite pri strelih z razdalje, tako da se se na veliki odmor odpravile z zaostankom sedmih golov (10:17).

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so v drugem polčasu prikazale veliko boljšo predstavo. Na začetku drugega polčasa so resda zaostale za devet golov, a nato zaigrale veliko bolje. Slabih sedem minut pred koncem dvoboja so izid poravnale na 23:23, v prelomnih trenutkih dvoboja pa jim je zmanjkalo zbranosti in zmaga je odšla na Hrvaško.

Slovenija bo zadnjo tekmo pred začetkom domačega zaključnega turnirja igrala v soboto, ko se bo v Laškem znova pomerila s Hrvaško. V skupinskem delu jo nato v Celju čakajo tekme z Dansko (4. november), Švedsko (6. november) in Srbijo (8. november). V drugi del tekmovanja, ki bo v Ljubljani, se bodo uvrstile najboljše tri izbrane vrste, zadnjeuvrščena pa bo izpadla.

