Slovenke v polni postavi pričakujejo zadnja testa: Hrvaška je pravšnja tekmica

Selektor Dragan Adžić je v začetku tedna na zboru pozdravil 19 rokometašic, vse najboljše, ki jih trenutno premore Slovenija. Uvodni trening so zaradi lažjih težav s poškodbami izpustile Ana Gros, Barbara Lazović in Nataša Ljepoja. Prva, sicer kapetanka reprezentance, je prvič z ekipo trenirala v torek, v sredo sta se na parketu soigralkam pridružili še preostali manjkajoči igralki.

V prihodnjih dneh bo v mestu ob Savinji gostovala Hrvaška, s katero bodo Slovenke pilile detajle v igri. V četrtek se bosta reprezentanci v dvorani Tri lilije pomerili na pripravljalni tekmi, v petek opravili skupen trening, v soboto si stali nasproti še na drugem preizkusu. Oba obračuna bosta za gledalce zaprta.

Slovenke so se s Hrvaticami skupaj pripravljale že lani pred svetovnim prvenstvom v Španiji. "Hrvaška je pravšnja tekmica za zadnja preizkusa pred evropskim prvenstvom, saj ima nekaj igralk s karakteristikami, ki jih naša reprezentanca nima. Ti tekmi sta dogovorjeni s točnim namenom, dobro nam bosta koristili," je dejala pomočnica selektorja Adžića Branka Mijatović in dodala: "S Hrvaško smo se pomerili že pred odhodom na svetovno prvenstvo in nato tam prvo tekmo odigrali odlično" Hrvatice so bile pred letom dni v Poreču boljše z 28:24 in 29:21, nato pa so Slovenke na uvodni tekmi med svetovno elito z izvrstno igro v žep pospravile Črnogorke (28:18).

"Že od prvega dne dobro treniramo, zato verjamem, da bomo na tekmi s Hrvaško kar najbolj pripravljeni," pravi Tjaša Stanko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Obračuna bomo skušale v najvišji možni meri izkoristiti za tisto, kar nas čaka na EP"

V Celju, kjer slovensko reprezentanco med 4. in 8. novembrom čakajo uvodne tri tekme evropskega prvenstva. "Zbrali smo se z velikim navdušenjem, vsi že komaj čakamo na začetek prvenstva. Dve leti se pripravljamo na to, kar nas čaka v prihodnjem tednu," je navdušena Tjaša Stanko, ki se je ozrla tudi na prihajajoča preizkusa: "Že od prvega dne dobro treniramo, zato verjamem, da bomo na tekmi s Hrvaško kar najbolj pripravljeni. Pripravljalne tekme so pomembne za samozavest ekipe in za čim boljši občutek pred začetkom velikega tekmovanja."

"To bo naš drugi končni test pred evropskim prvenstvom, potem ko smo se nedavno dvakrat pomerili z Madžarsko. Na tekmice se pospešeno pripravljamo, obračuna bomo skušale v najvišji možni meri izkoristiti za tisto, kar nas čaka na evropskem prvenstvu," pa dodaja 20-letna Valentina Tina Klemenčič, ena najmlajših reprezentantk, ki že ima eno pomembnejših vlog v slovenski ekipi.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Za uvod z Dansko

Letošnje evropsko prvenstvo za rokometašice bo 15. tovrstno tekmovanje. Slovenija ga bo začela v skupini B, ki jo bo gostila celjska dvorana Zlatorog. Uvodoma se bo v petek, 4. novembra pomerila z Dansko. Dva dni kasneje sledi obračun s Švedsko, v torek, 8. novembra pa še s Srbijo. Celje bo sicer eno izmed štirih prizorišč prvega dela tekmovanja. V Sloveniji bo tekmovanje potekalo še v Ljubljani, preostali dve prizorišči sta Skopje in Podgorica. Slovenska in makedonska prestolnica bosta gostili tekme drugega dela, v katerega bodo napredovale po tri reprezentance iz skupin prvega dela. Končnica z vsemi tekmami za razvrstitev od prvega do šestega mesta bo potekala v Ljubljani.