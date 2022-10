Pred Slovenkami vrhunec karier: Že dve leti nestrpno čakamo to

Slovenska ženska članska rokometna reprezentanca je v Laškem začela priprave na vrhunec sezone, domače evropsko prvenstvo, ki se bo začelo čez 11 dni. "Zadnji dve leti nestrpno pričakujemo to evropsko prvenstvo. Zelo se ga veselimo in že čutimo malo evforije, kar je zelo pozitivno," pravi kapetanka Ana Gros.

Med 4. in 20. novembrom bo Slovenija skupaj s Severno Makedonijo in Črno goro sogostila 15. prvenstvo stare celine. Dve izmed štirih skupin prvega dela bosta tekmovali v Sloveniji in sicer v celjski dvorani Zlatorog in ljubljanski dvorani Stožice. Drugi del prvenstva bosta gostili slovenska in makedonska prestolnica, vsi odločilni dvoboji za najvišja mesta bodo potekali v Ljubljani.

Slovenke bodo začele proti Dankam

Slovenke bodo svoj osmi nastop na evropskem prvenstvu začele v skupini C v Celju. Uvodni nastop jih čaka v petek, 4. novembra, ko jim bodo nasproti stale Danke. Dva dneva kasneje bo sledil obračun s Švedsko, v torek, 8. novembra pa še s Srbijo. Vse slovenske tekme se bodo začele ob 18. uri. V drugi del bodo napredovale tri najboljše reprezentance.

Najboljša uvrstitev Slovenije na dosedanjih evropskih prvenstvih letos praznuje polnoletnost. Leta 2004 je bila slovenska reprezentanca deveta. Dve leti pred tem je bila 10., ostala tekmovanja pa zaključila med 13. in 16. mestom.

"Prvi vtis ob tokratnih pripravah je najboljši, odkar sem slovenski selektor." Foto: Grega Valančič/Sportida

Najboljši prvi vtis, odkar je selektor

Selektor Dragan Adžić je priprave začel vidno zadovoljen, saj bo prvič odkar je konec lanskega marca sedel na slovenski klop, na pripravah lahko računal na prav vse najboljše rokometašice. V minulih dneh je nekaj težav s poškodbo rame imela Nataša Ljepoja, ki je zaradi tega tudi izpustila nedeljsko tekmo Krima Mercatorja v Ligi prvakinj. Pregled z magnetno resonanco je pokazal, da poškodba prve krožne napadalke reprezentance ni hujše narave in bo pripravljena za tekme na evropskem prvenstvu.

Poleg slednje se bosta za mesto v izbrani vrsti na šestmetrski črti potegovali še Valentina Klemenčič in Urša Zelnik. Na spisku se nahajajo še krilne igralke Tamara Mavsar, Maja Svetik, Ema Abina, Tija Gomilar Zickero in Alja Varagić, zunanje igralke Ana Gros, Barbara Lazović, Elizabeth Omoregie, Nina Zulič, Nina Žabjek, Tjaša Stanko, Ana Abina in Erin Novak ter vratarke Amra Pandžić, Branka Zec in Maja Vojnovič.

"Prvi vtis ob tokratnih pripravah je najboljši, odkar sem slovenski selektor," je uvodoma zadovoljno dejal selektor Adžić. "V zadnjem sklopu priprav se bomo osredotočili predvsem na dodatno povezovanje ekipe. Za dober rezultat je potrebna enotnost, mirnost in prepričanost v svoje sposobnosti. Želim si, da na evropskem prvenstvu na igrišče stopimo z velikim nasmehom. Verjamem, da nam bo to uspelo."

"Že zadnji dve leti nestrpno pričakujemo to evropsko prvenstvo. Zelo se ga veselimo in že čutimo malo evforije, kar je zelo pozitivno," pravi kapetanka Ana Gros. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ena proti milijon možnosti

"Že zadnji dve leti nestrpno pričakujemo to evropsko prvenstvo. Zelo se ga veselimo in že čutimo malo evforije, kar je zelo pozitivno," je v izjavi za krovno zvezo dejala kapetanka Grosova. Ta je ob Lazovićevi (manjše težave s kolenom) izpustila uvodni trening zaradi lažje poškodbe hrbta, obe pa selektor na parketu pričakuje že v prihodnjih dneh.

"Te priprave bodo posebne. Ena proti milijon je možnost, da v svoji karieri igraš na kakšnem izmed prvenstev na domačih tleh. Resnično komaj čakam, da se vse začne," je pred prvih treningom navdušeno začela Pandžićeva.

Slovenke bodo ta teden za zaprtimi vrati odigrale dve pripravljalni tekmi s Hrvaticami. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Nedavni tekmi z Madžarsko sta nam dokaz, da se lahko kosamo z vsemi tekmicami. Tudi Hrvatice so odlične tekmice in tako pravi preizkus pred evropskim prvenstvom," še dodaja prva slovenska izbira med vratnicama. S soigralkami bodo pred prvim preizkusom na prvenstvu v četrtek in soboto v Laškem odigrale dve pripravljalni tekmi s Hrvaško, ki bosta zaprti za javnost.