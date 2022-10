Adžić: Doslej smo imeli vse potrebne pogoje za dober rezultat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Selektor slovenske ženske rokometne reprezentance Dragan Adžić je v četrtek objavil seznam 19 igralk, na katere računa v zadnjem delu priprav na evropsko prvenstvo, ki se bo začelo 4. novembra. Črnogorski strokovnjak je prepričan, da ima izbrana vrsta velik potencial in da je imela v zadnjem letu vse potrebne pogoje za dober nastop na domačem EP.

Dvainpetdesetletni selektor slovenske reprezentance je zadovoljen z opravljenim delom ter napredkom in komaj čaka, da v Laškem pred zadnjim sklopom priprav zbere vseh 19 vpoklicanih varovank. Na končnem seznamu jih bo pristalo 16, status rezerve pa imajo še štiri igralke.

Verjame v opravljeno delo

"Verjamem v opravljeno delo, varovanke, strokovni štab in mislim, da si je ta generacija zaslužila, da igra na domačem evropskem prvenstvu, na tekmovanju, ki ga doslej v Sloveniji še ni bilo. Seveda ne moremo vplivati na to, a upam, da se bomo zbrali zdravi, saj smo vedno imeli nekaj težav s poškodbami," je v četrtek zbranim medijem na novinarski konferenci v Ljubljani dejal Adžić.

Pritiska pred prvenstvom ne čuti, čeprav ima vsak kolektiv določene cilje pred velikimi tekmovanji, še posebej na domačih tleh. Čeprav Slovenijo čaka zahtevno delo v skupini B, kjer bodo še Danska (4. november), Švedska (6.) in Srbija (8.), trener Krima Mercatorja verjame v napredovanje v drugi del.

Veliko so delali na ekipnem duhu

"Po dosedanjih rezultatih nismo boljši od ekip v skupini. Ne smemo pozabiti, da ta generacija še nikoli ni napredovala iz skupinskega dela na EP. Zmagovalne mentalitete tako reprezentanca posledično ni mogla ustvariti. Veliko smo delali na tem v pripravljalnem obdobju, na ekipnem duhu, razvoju karakterja. Osredotočiti se moramo na naše zamisli, ki nam dajejo sigurnost, ter na energijo, ki jo imamo," je dejal selektor.

Izpostavil je, da bosta Danska in Švedska v vlogi favorita, Srbiji pa se lahko slovenska zasedba enakovredno zoperstavi. V kolikor bo reprezentanca zasedla eno od prvih treh mest v skupini, sledi selitev iz Celja v Ljubljano, kjer bo odigran drugi del tekmovanja. Cilj je jasen, skrita želja tudi, in sicer napolnjene tribune.

"Zelo si želim dobro napolnjenih tribun. Tudi če na prvi tekmi tribune ne bodo polne, verjamem, da jih lahko z našo borbo, energijo in rezultatom povabimo na drugo, tretjo in tako naprej. Navijači imajo radi zmagovalce, velike rezultate, zato je mogoče gledanost malce manjša kot v moškem rokometu. Seveda pa je pri tem pomembna naša naloga, da jih s kakovostnimi predstavami povabimo na naslednje tekme," je pristavil črnogorski strokovnjak.

"Zelo pomembno bo, da ostane zdrava"

Da bi imele kar najboljše možnosti za napredovanje v drugi del, morajo biti vse igralke zdrave in storiti korak naprej v razvoju, pravi Adžić. V tem pogledu 52-letnik stavi predvsem na kakovost in izkušnje Ane Gros, ki je ob zadnji reprezentančni akciji zaradi poškodbe ni bilo v kadru.

"Zelo pomembno bo, da ostane zdrava. Gre za eno najboljših zunanjih igralk v rokometu, kapetanko naše reprezentance, ki vedno da vse od sebe. Na srečo to ni bila hujša poškodba, odziv strokovnega štaba pa je bil učinkovit. Verjamem, da bo na EP v najboljši možni formi, kar se tiče reprezentančnih nastopov. Seveda pa noben kolektiv, ki se zanaša le na enega posameznika, ne more biti uspešen. Tudi brez nje smo odigrali najbolje proti Madžarski. Na tem črpamo optimizem," je o zvezdnici Györa dejal Adžić.

Z devetnajsterico na seznamu je zadovoljen. "Absolutno verjamem, da je ta ekipa ob skupnem odrekanju ter dolgoletnem razvoju že pred mojim prihodom sposobna biti konkurenčna. Sicer za Dansko in Švedsko po nekaterih položajih nismo na najboljši ravni, ampak smo na precej višjem nivoju kot pred kakšnim letom, pol leta. Opazil sem velik napredek in verjamem v nadaljnji razvoj," je še za konec dodal Adžić.

Pred začetkom domačega EP, ki ga soorganizirata še Severna Makedonija in Črna gora, Slovenke čakata dve pripravljalni tekmi s Hrvaško (27. in 29. oktober), ki bosta zaprti za javnost. Igralke se bodo zbrale v ponedeljek ob 10. uri v Laškem, kjer bodo ostale do 1. novembra. Nato sledi selitev v Rimske Toplice za prvi del prvenstva.