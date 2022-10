Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovensko žensko rokometno reprezentanco od 4. do 20. novembra čaka domače evropsko prvenstvo, ki ga bosta soorganizirali še Severna Makedonija in Črna gora. Črnogorski strokovnjak na slovenski klopi, Dragan Adžić, je danes v Ljubljani na tiskovni konferenci razkril seznam 19 igralk, na katere računa na zadnjem delu priprav pred EP.

Slovenke so doslej sedemkrat nastopile na prvenstvih stare celine, najvišje pa posegle ob drugem nastopu pred 18 leti na Madžarskem, ko so bile devete. Najvišja uvrstitev na velikih tekmovanjih je še naprej osmo mesto s svetovnega prvenstva na Hrvaškem pred 19 leti.

Ana Gros je prva zvezdnica slovenske ekipe. Foto: Grega Valančič/Sportida

Domače prvenstvo z bučno podporo s tribun za današnjo generacijo igralk, zbranih okoli prve zvezdnice Ane Gros, predstavlja lepo priložnost za izboljšanje teh dosežkov. Selektor pa se zaveda, da je pot proti rokometnemu vrhu zahtevna in vodi prek zelo zahtevne skupine B.

"Šport je že velikokrat pokazal, da ne smeš biti v nič preveč prepričan. Verjamem v opravljeno delo, v igralke in verjamem, da nam lahko uspe. Podpiram optimizem vrha zveze, saj so bili ves čas z nami in poznajo dogajanje v reprezentanci. Zato je ta optimizem v naši ekipi prav tako prisoten," je dejal črnogorski strokovnjak.

"Upam, da bomo dorasli temu, kar bi bila za prihodnost ženskega rokometa v Sloveniji velika stvar." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Adžić si želi predvsem dobro zapolnjene tribune

Slovenke bodo nastopile v močni skupini v Celju, kjer se bodo v dvorani Zlatorog pomerile z Dansko (4. november), Švedsko (6.) in Srbijo (8.). Nadaljevanje prvenstva bi v primeru napredovanja iz skupine oziroma enega od prvih treh mest, potekal v ljubljanskih Stožicah. Selektor Adžić si želi predvsem dobro zapolnjene tribune, z dosedanjim delom pa je zadovoljen.

"Zadovoljen sem s celotnim potekom priprav in komaj čakam, da se zberemo in začnemo evropsko prvenstvo. Verjamem v opravljeno delo, varovanke, strokovni štab in mislim, da si je ta generacija zaslužila, da igra na domačem evropskem prvenstvu, na tekmovanju, ki ga doslej v Sloveniji še ni bilo," je sprva dejal.

"Seveda ne moremo vplivati na to, a upam, da se bomo zbrali zdravi, saj smo v vsaki reprezentančni akciji imeli nekaj težav s poškodbami. V vsakem primeru bo 16 igralk, ki bodo na končnem seznamu, pripravljenih, da igrajo proti resnim reprezentancam, dajo svoj maksimum, prebrodijo morebitne težave in uresničijo sanje po igranju v Ljubljani. Upam, da bomo dorasli temu, kar bi bila za prihodnost ženskega rokometa v Sloveniji velika stvar," je še dodal 52-letni Adžić.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Evropsko prvenstvo bo posebno v več pogledih

Pritiska Črnogorec na slovenski klopi ne čuti, kot vedno pa bo tako sam kot igralke dal od sebe vse, da Slovenija ustvari dober rezultat. "Pred prvenstvom smo imeli tako jaz kot selektor kot celoten strokovni štab in igralke vse potrebne pogoje, da napravimo dober rezultat. Znotraj ekipe je vedno prisoten določen pritisk, kar je dobro."

Pred objavo seznama igralk za sklepni del priprav so pri Rokometni zvezi Slovenije (RZS) predstavili potek priprav na letošnje evropsko prvenstvo. To bo posebno v več pogledih, saj med drugim organizatorji želijo doseči, da bo največje žensko športno tekmovanje v zgodovini Slovenije potekalo po trajnostnih načelih. Ob tem so predstavili tudi oba uradna partnerja letošnjega evropskega prvenstva za rokometašice.

Na tiskovni konferenci v Ljubljani sta namreč poleg predsednika RZS Franja Bobinca spregovorili še direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak in glavna izvršna direktorica SKB banke Anita Stojčevska.

Beseda je v nadaljevanju poleg trajnosti tekla tudi o opolnomočenju žensk, kar predstavlja drugi glavni temelj prihajajočega prvenstva stare celine.