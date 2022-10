Visok poraz Krima pri najboljši ekipi sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krimovke so na peti tekmi še četrtič izgubile.

Rokometašice Krim Mercatorja so na peti tekmi lige prvakinj izgubile še četrtič. So pa imele slovenske prvakinje težko gostovanje pri trenutno eni najbolj vročih ekip. V nemškem Ludwigsburgu je bil Bietigheim boljši s 30:23.

Ljubljanske rokometašice so v predmestju Stuttgarta doživele četrti poraz v skupinskem delu lige prvakinj. Po romunski Bukarešti, norveškem Kristiansandu in madžarskem Ferencvarosu so bile od njih boljše tudi nemške prvakinje iz Bietigheim-Bissingena.

Krimovke, ki so doslej premagale le češki Banik iz Mosta, naslednja tekma čaka že čez teden dni, ko bodo gostile tekmice iz francoskega Bresta. Nato bo nastopil poldrugi mesec dolg premor zaradi evropskega prvenstva med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji.

V ljubljanski ekipi je bila na tokratni tekmi najbolj učinkovita Rusinja Darja Dmitrijeva, ki je dosegla pet golov. Poljakinja Aleksandra Rosiak je prispevala štiri, Barbara Lazović pa tri zadetke.