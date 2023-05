Slovenci v pričakovanju pomembnega žreba

V Düsseldorfu bo danes ob 17.45 žreb skupinskega dela za moško evropsko rokometno prvenstvo. To bo prihodnje leto med 10. in 28. januarjem v Nemčiji. Slovenija je v drugem kakovostnem bobnu tekmovanja, na katerem nastopa 24 najboljših reprezentanc stare celine.

Varovanci selektorja Uroša Zormana so se na prvenstvo uvrstili po prvem mestu v kvalifikacijski skupini 7 pred Bosno in Hercegovino, Črno goro in Kosovom. Dosegli so pet zmag, edini poraz pa doživeli proti BiH v gosteh, potem ko so si že zagotovili mesto na EP.

V Nemčiji si bodo v prvem delu prvenstva skušali priigrati eno od 12 vstopnic, ki vodijo v drugi del tekmovanja. Napredovali bosta namreč po dve najboljši izbrani vrsti iz vsake skupine. Iz drugega dela bosta iz dveh skupin v izločilne boje napredovali po dve najboljši reprezentanci, tretjeuvrščeni pa se bosta pomerili za končno peto mesto.

Poleg Slovenije so v drugem bobnu še domačini Nemci, Nizozemci, Madžari, Portugalci in Avstrijci. V prvem bodo možni tekmeci Švedi, Španci, Danci, Norvežani, Islandci ter olimpijski prvaki Francozi.

V tretjem bobnu so Hrvaška, Poljska, Češka, Srbija, Severna Makedonija in BiH, v zadnjem pa Črna gora, Ferski otoki, Grčija, Gruzija, Romunija in Švica.

Že pred žrebom je znano, da bodo Nemci igrali v skupini A, Hrvati v skupini B, Islandci v skupini C. Norvežani so nosilci v skupini D, branilci naslova Švedi v skupini E, svetovni prvaki Danci pa v skupini F.

Prvi del tekmovanja bo potekal v Düsseldorfu (ena tekma), Berlinu, Mannheimu in Münchnu, glavni del nato v Kölnu in Hamburgu, izločilni boji pa znova v Kölnu.

Preberite še: