Pred Slovenci peklenski januar

Pred slovensko rokometno reprezentanco je izjemno naporen in zanimiv začetek prihodnjega leta. Najprej jih čakata dve kvalifikacijski tekmi za preboj na evropsko prvenstvo leta 2022 (6. in 9. januar), nakar bo sledil nastop na svetovnem prvenstvu v Egiptu (13.–31. januarja), kjer bo prvič v zgodovini nastopilo 32 reprezentanc. Selektor Ljubomir Vranješ je danes predstavil spisek igralcev, na katere bo računal v tem obdobju.

Slovenska izbrana vrsta bo s pripravami začela po božiču, v začetku prihodnjega leta pa se bodo reprezentanci pridružili še igralci, ki bodo v zaključku meseca opravili še zadnje klubske obveznosti (Blaž Blagotinšek, Gašper Marguč, Jure Dolenec, Blaž Janc, Domen Makuc, Miha Zarabec, Klemen Ferlin, Urh Kastelic in Nejc Cehte). Danes je postalo jasno, katere rokometaše bo selektor Ljubomir Vranješ povabil na priprave, ki bodo po novem namesto v Zrečah potekale v Laškem, kjer bo reprezentanca izolirana od zunanjega sveta, saj si nihče ne želi ponovitve začetka novembra, ko so Slovenci zaradi zapletov z novim koronavirusom ostali brez kvalifikacijskih tekem za EP proti Poljski in Turčiji.

Slovenci so novembra ostali brez dveh tekem. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Seznam vabljenih igralcev: Vratarji: Klemen Ferlin, Urh Kastelic, Miljan Vujović

Leva krila: Darko Cingesar, Tilen Kodrin, Tadej Mazej

Desna krila: Dragan Gajić, Blaž Janc, Gašper Marguč

Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek, Matej Gaber, Matic Suholežnik

Levi zunanji: Nik Henigman, Borut Mačkovšek

Srednji zunanji: Dean Bombač, Staš Skube, Domen Makuc, Miha Zarabec, Rok Ovniček

Desni zunanji: Jure Dolenec, Nejc Cehte

"Mislim, da smo tako za kvalifikacijski tekmi kot za svetovno prvenstvo sestavili izjemno močno ekipo. Seznam reprezentantov je nekoliko širši, kot sem mislil, da bo, a smo trenutno res v čudnem in negotovem obdobju, zato hočem, da so vsi igralci del reprezentance in da vedo, kaj se dogaja. Vsi igralci so bili veseli povabila in bilo ni nobene odpovedi," je svoj izbor igralcev pospremil selektor Vranješ, ki prednost slovenske izbrane vrste vidi v ekipni igri.

"Po novem letu se bomo osredotočili predvsem na igro, v prvem načrtu se želimo čim bolj pripraviti na obe tekmi z Nizozemsko," je bil jasen Vranješ. Foto: Reuters

"Za nami je res čudno leto, tudi v klubskem rokometu se ves čas dogajajo rezultatska presenečenja, zgodilo se je že marsikaj. Poskusili se bomo čim bolj fizično pripraviti. Verjamem, da bomo imeli način priprav, ki bo odgovarjal vsem igralcem. Po novem letu se bomo osredotočili predvsem na igro, v prvem načrtu se želimo čim bolj pripraviti na obe tekmi z Nizozemsko," je bil jasen Vranješ, ki je slovensko izbrano vrsto nazadnje vodil konec januarja, ko je na tekmi za četrto mesto na evropskem prvenstvu morala priznati premoč Norveški.

"Mislim, da imamo ekipo, ki se lahko bori za medalje"

Slovenci so leta 2017 na SP osvojili bron. Foto: Reuters Uvodna tekma izbrance selektorja Vranješa na SP čaka drugi dan prvenstva, v četrtek, 14. januarja, ko se bo pomerila z Južno Korejo. Rusi, ki na prvenstvo prihajajo s posebnim povabilom, jim bodo nasproti stali po dnevu premora, v soboto, 16. januarja, obračun z Belorusi pa bo na sporedu v ponedeljek, 18. januarja. "Mislim, da imamo ekipo, ki se lahko bori za medalje. Seveda je ogromno odvisno od tega, v kakšnem stanju bodo igralci. To bosta pokazali že tekmi z Nizozemsko, ki jih krvavo potrebujemo, da vidimo, kje smo. Moramo iti korak po korak," je prepričan Šved na slovenski klopi.

V drugi del tekmovanja se bodo uvrstile najboljše tri ekipe vsake izmed skupin. Slovence v primeru osvojitve enega izmed prvih treh mest čaka selitev v Kairo, kjer bodo ostali tudi ob vseh morebitnih dvobojih končnice za najvišja mesta. Slovensko skupino v drugem delu čakajo tekme z najboljšo trojico skupine G, kjer bodo v prvem delu nastopale reprezentance gostitelja Egipta, Švedske, Češke in Čila. Slovenska moška izbrana vrsta je do danes na svetovnih prvenstvih nastopila osemkrat. Največji uspeh je dosegla leta 2017 v Franciji, ko je po epskem preobratu osvojila bronasto kolajno.

Preberite še: