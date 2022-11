Škandal na EP: razjarjene Srbkinje Slovenijo obtožile goljufije

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v torek na odločilni tekmi prvega dela evropskega prvenstva v rokometu za ženske s 27:24 (13:15) ugnala Srbijo in si zagotovila nastop v glavnem delu tekmovanja, kjer pa ne bo Srbkinj, ki so po treh porazih že sklenile nastope na prvenstvu. A po obračunu je vrelo v zasedbi Srbije, ki je slovensko izbrano vrsto po koncu med drugim obtožila goljufanja.

Slovenske rokometašice so v torek na velikih tekmovanjih prvič na kolena spravile izbrano vrste Srbije. Reprezentanca, ki jo vodi Uroš Bregar, je tako po porazih proti Švedski in Danski izgubila še proti Sloveniji in je brez točke sklenila nastope na evropskem prvenstvu. A še bolj kot poraz je Srbijo po koncu tekme zmotilo nekaj drugega. Kot poročajo številni srbski mediji, naj bi slovenska izbrana vrsta na pripravah na tekmo goljufala.

Fotografije s treningov Srbije:

Po družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije, na katerih je videti, da so v dvorani Tri lilije v Laškem, kjer so trenirale Srbkinje, nastavljeni telefoni in računalniki, ki snemajo treninge izbrane vrste Srbije. Kot poročajo srbski mediji, naj bi informacije na takšen način pridobivala slovenska reprezentanca, kar pa seveda krši vsa pravila Evropske rokometne zveze.

"To je bila težka tekma proti domačinu, proti gostiteljem je vedno težko igrati. Žal mi je, ker smo imeli s Slovenijo na medsebojnih obračunih na velikih tekmovanjih tri zmage in niti enega poraza. Še bolj pa mi je žal, ker je nasprotna ekipa snemala treninge, kar ni dovoljeno. Postavili so telefone, ker so se bali, da bi jih premagala ekipa, ki nastopa s štirimi zunanjimi igralkami. Zakaj bi potem sploh še razpravljali o rokometu? Nimam več komentarjev," je za srbske medije med drugim dejala srbska reprezentantka Jelena Lavko.

Iz Rokometne zveze Slovenije se na omenjeni škandal še niso odzvali, kot poroča srbski Kurir pa naj bi Evropska rokometna zveza omenjeno dogajanje rešila interno.

