Selektor Vujović po prvem delu priprav zadovoljen in vesel

Slovenski rokometaši pred evropskim prvenstvom na Hrvaškem

Veselin Vujović je zadovoljen z delom, ki so ga do zdaj opravili slovenski rokometaši. Foto: Grega Valančič/Sportida

Reprezentanca je v petih dneh opravila osem treningov, katerih prvotni namen je bil regeneracija ter fizična priprava na napore, ki Slovence čakajo od 13. januarja dalje na Hrvaškem, nekaj časa pa je bilo namenjenega tudi delu z žogo in taktični postavitvi.

"Mislim, da smo v prvem ciklusu uresničili zastavljene cilje, zato sem lahko zadovoljen. Vesel sem, da so igralci dobro trenirali in da so zdravi, obenem pa tudi, da rehabilitacija Jureta Dolenca in Nika Henigmana poteka dobro. Pričakujem, da ju bomo lahko po novem letu že začeli priključevati ekipi in da bi bili lahko pred koncem priprav že v polni postavi. Reprezentanti imajo zdaj dva dni odmora, ki jih bodo izkoristili za počitek in druženje s svojimi najbližjimi, s treningi pa znova nadaljujemo 2. januarja," je črto pod prvi del priprav potegnil Vujović.

Težave s poškodbami imata samo dva

Z izjemo Jureta Dolenca in Nika Henigmana, ki sta trenirala po posebnem programu ter opravljala intenzivne terapije, nihče izmed igralcev nima težav s poškodbami. S člansko reprezentanco je bil prvi teden tudi kapetan mladinske izbrane vrste Tilen Kosi, ki v Zrečah opravlja rehabilitacijo po operaciji strganih kolenskih križnih vezi.

Jure Dolenec trenira po posebnem programu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska reprezentanca bo priprave nadaljevala 2. januarja na isti lokaciji, že dva dni kasneje pa bo odigrala prvo od treh pripravljalnih tekem - ob 19. uri v Dolu pri Hrastniku proti Iranu.

Dvakrat se bo pomerila še s Srbijo - 9. januarja ob 19. uri v Murski Soboti ter 10. januarja ob 18. uri v Velenju. Za zadnji preizkus pred začetkom turnirja na Hrvaškem so vstopnice že na voljo in sicer na www.mojekarte.si ali vseh prodajnih mestih sistema Moje karte.

Izjemno zanimanje med slovenskimi navijači

Rokometna zveza Slovenije je ob tem pozvala vse navijače, ki bi si želeli za slovensko reprezentanco navijati v živo v Zagrebu, da si lahko vstopnice in pakete s prevozom v slovenskem sektorju zagotovijo v vseh poslovalnicah Turistične agencije Kompas. Zanimanje za obisk tekem je med Slovenci že zdaj ogromno, saj je prodanih že prek 5000 vstopnic.