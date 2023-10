RZS ima novega generalnega sekretarja

Natek se je pisarni RZS pridružil leta 2017 in sprva skrbel za delovanje mlajših moških reprezentanc. Po odhodu Uroša Mohoriča na Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez je v začetku letošnjega leta uspešno prevzel mesto direktorja rokometnih reprezentanc, zdaj pa se bo kot podaljšana roka predsednika RZS Bora Rozmana in kot prvi operativec pisarne krovne slovenske zveze spoprijel s prihajajočimi izzivi.

"Iskreno se zahvaljujem predsedstvu RZS za izkazano zaupanje. Veselim se izzivov, ki nas čakajo in ni jih malo. Zavedam se, da našo pisarno čaka zelo trdo delo. Nahajamo se v zahtevnem položaju, v rešitev katere zadnje mesece vlagamo vse svoje napore. Pri tem se resnično zahvaljujem vsem našim sponzorjem in partnerjem za posluh, upnikom pa za potrpljenje in razumevanje," je po imenovanju dejal Natek, ki je v zadnjem obdobju že opravljal naloge vršilca dolžnosti generalnega sekretarja RZS.

Ni skrivnost, da RZS, tako kot številne druge slovenske panožne zveze, v zadnjem obdobju beleži finančni primanjkljaj, a delo na vseh področjih poteka nemoteno, vodstvo RZS pa tudi aktivno skrbi za zmanjševanje dolga.

"Že danes smo v skladu z našo strategijo 2023 - 2030 aktivni na nekaj projektih, ki bodo v prihodnje dali slovenskemu rokometu nov zagon in nas popeljali v uspešen jutri. Stremel bom k temu, da bo RZS zagotavljala zgleden servis vsem klubom, sodnikom, trenerjem, rokometnim delavcem, predvsem pa vsaki rokometašici in vsakemu rokometašu. Pri tem bosta naši glavni vodili popolna transparentnost in učinkovitost. V skladu z zmožnostmi se bomo z ekipo še naprej trudili, da vsem našim produktom, od reprezentanc, ki so najbolj vidne, do klubskih tekmovanj omogočimo najboljše pogoje v danem trenutku," je dodal Natek.

Nekdanji rokometaš Slovana, Prul 67, trebanjskega Trima, Celja Pivovarne Laško in velenjskega Gorenja ter francoskega Chmaberyja in nemškega Magdeburga je za slovensko reprezentanco odigral 154 tekem in dosegel 393 golov. Na mestu generalnega sekretarja RZS nasledil Cvijića, ki je bil na tem odgovornem položaju od sredine septembra 2013.

