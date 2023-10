Novomeški rokometaši brez težav v tretji krog

Rokometaši novomeške Krke so se zanesljivo uvrstili v tretji krog evropskega pokala. Pred tednom dni so v Estoniji premagali Viljandi z 32:23, na povratni tekmi v dolenjski prestolnici pa so zmagali s 33:25 (13:11).

Dolenjski rokometaši so temelje za napredovanje postavili že pred tednom dni na Baltiku po zanesljivi zmagi z devetimi goli. Na današnji povratni tekmi so imeli v prvem polčasu nekaj težav z Estonci, v drugem pa so le strli njihov odpor in se zasluženo uvrstili v naslednji krog.

Novomeščani so tekmo odprli z vodstvom 6:3, nato pa zaigrali malce zmedeno in tekmecem dovolili, da so izenačili na 7:7. Do konca polčasa se je odvijal enakovreden boj, domači rokometaši pa so tik pred odhodom na veliki odmor povedli s 13:10.

Druga polovica tekme je minila v absolutnem znamenju izbrancev domačega trenerja Mirka Skoka, ki so bili v vseh elementih igre za razred boljši od tekmecev z Baltika, v svojem premiernem nastopu na mednarodni sceni pa so si tudi zasluženo izborili napredovanje v naslednji krog.

V novomeški ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Marko Majstorović z osmimi in Gašper Horvat s šestimi goli, medtem ko je vratar Jure Blaževič zbral 12 obramb.